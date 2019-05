Jó ideje tervezi már a NASA, hogy az 1972-es Holdra szállás után újra embereket küldjön a Hold felszínére. Mindez kettős célt szolgálna: amellett, hogy újabb vizsgálatokat lehetne folytatni az égitesten, a jövőbeni Mars-missziók számára is kiindulási pontkénét szolgálhat a Lunar Gateway névre keresztelt egység. A NASA még 2018-ban írt ki pályázatot az űrállomás megtervezésére és megépítésére, most pedig úgy tűnik, a nyertes is megvan.

A NASA bejelentése szerint a Maxar nevű cég lett az első, amely az űrhivatal partnere lett a programban: 375 millió dolláros, vagyis átszámítva nagyjából 109 milliárd forintos megbízást kapott. A cég az energiaellátásért felelős elemeket, valamint a hajtóműveket készítheti el. Ezek az alkatrészek biztosítják majd a Lunar Gateway irányíthatóságát, a kommunikációs rendszer működését, valamint a dokkolást is elősegíti.

© Maxar

Eközben Jeff Bezos, korábban pedig a Lockheed Martin is bemutatta már azt az egységet, amivel a Hold és az űrállomás között mozoghatnak majd az űrhajósok. A Maxar eszköze a tervek szerint 2022-ben kerülhetne a világűrbe.

