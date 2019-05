Új év, új Call of Duty – ez a szokás a játékvilágban. A Modern Warfare címmel érkező (újra)alkotás azonban nem csak modernebb lesz, ingyenes tartalmakat és cross-platformos szórakozást is kínál majd.

Hivatalosan is bemutatkozott az idei esztendő Call of Dutyja, amelyet a Modern Warfare játékairól ismert Infinity Ward fejleszt. Bár önálló részként hirdetik, az október 25-én megjelenő program valahol rebootnak is tekinthető, a címe ugyanis ennek is Modern Warfare lesz.

A bejelentés mellé érkezett trailerből több dolog is kiderül: a játék egyrészt ismét rendelkezik majd kampánnyal (az előző, Black Ops 4-ből ez kimaradt), melyben elit katonáknak állva szállunk harcba, többek közt a Közel-Keleten is. A történet láthatóan drámai és akciódús részekkel is rendelkezik, reméljük, ezek a gyakorlatban is ennyire hangulatosak lesznek.

A Call of Dutykhoz rendre letölthető tartalmak is készülnek, amelyek többségét pénz ellenében szerezhetik be a felhasználók. Az idei rész érdekessége, hogy minden extrát teljesen ingyen biztosítanak majd a fejlesztők. De van jobb is.

A készítőknek nem tetszik, hogy a játékosok a különböző platformok miatt nem tudnak együtt szórakozni, így olyan megoldáson dolgoznak, amely ezt orvosolja. Ennek értelmében a PC-sek és konzolosok is együtt indulhatnának csatába. Kíváncsian várjuk, mi sül ki belőle.

