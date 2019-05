Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd közelébe – mondta Szilágyi Zsolt ezredes, a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka csütörtök reggel a honvedelem.hu-nak.","shortLead":"Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_pontonhidelemet_juttattak_a_baleset_helyszinere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bc79f-896f-4ba5-b1fb-78b93dd050a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_pontonhidelemet_juttattak_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. május. 30. 09:02","title":"Dunai hajóbaleset: pontonhídelemet juttattak a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek elöregedése is szerepet játszott. A villamosok átlagéletkora például majdnem 35 év. A cég emiatt jóval kevesebb szolgáltatási díjat kapott a kelleténél. 2019-re 15 milliárd forintos veszteséget várnak.","shortLead":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek...","id":"20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da92a1b-0a79-40fb-9a4c-8f9dea27a173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","timestamp":"2019. május. 29. 11:45","title":"Segélykiáltással ér fel a BKV éves jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","shortLead":"Hajósesküjüknek megfelelően először az utasok életét kellett menteniük, csakhogy arra már feltehetően nem maradt idő. ","id":"20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72467da-28ee-4d42-937e-7147abab1286","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_hajostarsasag_sem_tud_semmit_a_balesetett_szenvedett_Hableany_legenysegerol_de_felo_hogy_nincsenek_eletben","timestamp":"2019. május. 30. 10:05","title":"A hajóstársaság sem tud semmit a balesetet szenvedett Hableány legénységéről, de félő, hogy nincsenek életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","shortLead":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. És azt is, mi vezetett a mostani helyzetig. A zuglói polgármester szerint az ellenzék újragondolja a budapesti önkormányzati összefogást a választásra, de arra szükség van mindenképp. Vállalja az előválasztási megmérettetést bárkivel.\r

\r

","shortLead":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony...","id":"20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4914496-28f6-4610-bd95-c8810d1cccf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Karacsony_fovarosi_patkanybizottsagot_akar","timestamp":"2019. május. 29. 10:11","title":"Karácsony fővárosi patkánybizottságot akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58ca82e-1fa1-48a1-bb1c-021256dbe5db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Hajozasi_zarlat_van_a_Dunan_az_Arpad_hid_es_Margit_hid_pesti_oldalan","timestamp":"2019. május. 30. 09:11","title":"Hajózási zárlat van a Dunán az Árpád híd és Margit híd pesti oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"elet","description":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá kellett jönnie, hogy az ordas eszmék a szemünk előtt támadnak újra, ugyanazokkal a módszerekkel. Az Auschwitzot túlélő aktivista legújabb jelszava: nem kell szeretni egymást, de ne gyűlöljük a másikat. ","shortLead":"Fahidi Éva személyes biztonságként élte meg, hogy a német parlamentben nem volt szélsőjobboldali párt, de aztán rá...","id":"20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b455e5f6-e883-4cd0-bb2d-77096bb645c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aff5297-0abc-496e-b18f-2a8c1be80b66","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Egy_dolog_tortent_velem_egesz_eletemben_visszajottem_Auschwitzbol","timestamp":"2019. május. 28. 20:00","title":"„Egy dolog történt velem egész életemben: visszajöttem Auschwitzból”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","shortLead":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","id":"20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d986f13-6d28-47ee-9ae1-7347c5ef4bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 29. 15:57","title":"Megtagadták a munkát, nem tartotta meg első óráját négy tanár Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]