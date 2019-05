Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7e67f74-92cb-4e6a-b4ca-8d4d3426fcea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parlament közelében történt szerdai hajószerencsétlenség miatt a Vodafone is kiveszi a részét a segítségnyújtásból. ","shortLead":"A Parlament közelében történt szerdai hajószerencsétlenség miatt a Vodafone is kiveszi a részét a segítségnyújtásból. ","id":"20190530_duna_hajobaleset_hableany_roaming_dij_vodafone_magyarorszag_del_korea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e67f74-92cb-4e6a-b4ca-8d4d3426fcea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3306164a-c4c2-4d3c-b1f0-9914f942bcda","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_duna_hajobaleset_hableany_roaming_dij_vodafone_magyarorszag_del_korea","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"Nem számlázza ki a dél-koreai roaming-díjakat a Vodafone a dunai hajóbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő, tavaly már 40. ","shortLead":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő...","id":"20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2447f48d-92a6-42af-bb38-896d2f82f2b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","timestamp":"2019. május. 29. 16:42","title":"Ott jelentek meg a MeToo-kampány eredményei, ahol kevesen gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","shortLead":"Gázolás miatt buszok járnak a vonatok helyett Pécelig, ahonnan ismét vonatpótlózni kell.","id":"20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a7ebe2c-d127-4268-9282-5282596dbd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332b06d4-c301-4e87-873b-e9631d4a7652","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Vonatpotlo_buszokkal_lehet_eljutni_a_vonatpotlo_buszokig","timestamp":"2019. május. 29. 16:41","title":"Vonatpótló buszokkal lehet eljutni a vonatpótló buszokig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","shortLead":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","id":"20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59ed14-1337-48f6-8216-60b62dd889dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Napirendre sem vette a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely patkánybizottsági ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is átadtak.","shortLead":"Exkluzív hanganyag jutott a Trend FM birtokába a Dunán történt szerda esti hajóbalesetről, amit az RTL Híradónak is...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c228117c-898e-4ceb-8580-9ed99cf2cb11","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hangfelvetel_mentes_pillanatai","timestamp":"2019. május. 30. 20:37","title":"\"Kifogtunk két embert\" – előkerült egy hangfelvétel a mentés pillanatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még mindig nem kapta meg az egy éve megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Egy újabb végzés szerint nem is fogja, csak maximum 250 ezer forintot.","shortLead":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még...","id":"20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac922ff7-7cd0-474e-a681-0e128eab1511","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","timestamp":"2019. május. 29. 14:28","title":"Úgy tűnik, hogy több kártérítést kap a lúgos orvos, mint áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","shortLead":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","id":"20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb881f-6235-4216-98ca-bcbc19acd9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","timestamp":"2019. május. 30. 08:35","title":"Budapesttől délre keresik a hajóbaleset túlélőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem nevezte meg, a sorok közt Trumpnak is üzent. ","shortLead":"A Harvard amerikai elitegyetem diplomaosztóján szólalt fel a német kancellár, erős mondatokat fogalmazott meg. Bár nem...","id":"20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0d9ff65-6740-4332-b6c7-dee1d16464fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadf1c59-6db1-4a91-a75d-833f2be252ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Merkel_Politikai_vezetoknek_nem_szabad_igazsagkent_talalniuk_hazugsagokat","timestamp":"2019. május. 31. 05:30","title":"Merkel: Politikai vezetőknek nem szabad igazságként tálalniuk hazugságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]