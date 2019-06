Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget - közölte Varga Mihály.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot, mintegy 30 ezer diák kaphat munkalehetőséget...","id":"20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b618cce0-ec9f-40e9-842a-cdeeae078f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad42e0a2-b6e1-4819-9668-e380c0b86da3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190601_Sok_szulo_azon_kaphatja_magat_hogy_a_gyereke_diakmunkaskent_tobbet_keres_nala","timestamp":"2019. június. 01. 09:37","title":"Sok szülő azon kaphatja magát, hogy a gyereke diákmunkásként többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel a figyelmet. A helyzet Európa-szerte rejt magában veszélyeket.","shortLead":"Jelentősen megugrott a mumpsz- és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel...","id":"20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae00c70-ea9c-4880-9caa-bf25ce89cc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d10c25-0839-4f12-9b10-9162486ecfd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_mumpsz_kanyaro_vedooltas_jarvany","timestamp":"2019. június. 01. 20:03","title":"Megugrott a mumpszosok és kanyarósok száma Angliában, járványtól tartanak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi Márton vitte el. A párt elnöksége Jakab Pétert jelöli a helyére.","shortLead":"Az EP-bukás után lemondott a Jobbik elnöksége, egyetlen mandátumot nyertek, amit az eddigi frakcióvezető, Gyöngyösi...","id":"20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f95341-5f85-49e1-a7e1-1c042bac4301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb939f86-30a0-404b-bb75-1464d0df0630","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Jakab_Peter_lehet_a_Jobbik_frakciovezetoje","timestamp":"2019. június. 02. 13:35","title":"Jakab Péter lehet a Jobbik frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből ismert Scheer Sándor. ","shortLead":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből...","id":"20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b40669-053d-46a8-bbfd-36163923cb28","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","timestamp":"2019. június. 02. 19:13","title":"Bejött a magyar Meki megvásárlása a Market Zrt. alapító-vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa boldoggá avatta a romániai görögkatolikus egyház kommunista börtönökben elhunyt hét püspökét vasárnap az erdélyi Balázsfalván.","shortLead":"Ferenc pápa boldoggá avatta a romániai görögkatolikus egyház kommunista börtönökben elhunyt hét püspökét vasárnap...","id":"20190602_Ferenc_papa_boldogga_avatott_het_bortonben_meghalt_puspokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf993066-33f1-4e61-a63d-86bb287aa446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ee570f-5d25-4977-b5f1-7eeac7c76049","keywords":null,"link":"/elet/20190602_Ferenc_papa_boldogga_avatott_het_bortonben_meghalt_puspokot","timestamp":"2019. június. 02. 12:00","title":"Ferenc pápa: Ma is fel kell lépni a romboló ideológiák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második félidőben száll be, árulta el a veszprémiek vezetőedzője. ","shortLead":"A Kielce elleni Bajnokok Ligája elődöntőben 12 gólig jutó Petar Nenadic saját döntése volt, hogy csak a második...","id":"20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f937afa1-e1b3-4237-a4f9-b2cee2ecc3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e9014d-a06a-4c66-b0f3-e8b21b01789d","keywords":null,"link":"/sport/20190601_veszprem_kielce_david_davis_petar_nenadic","timestamp":"2019. június. 01. 18:27","title":"A Veszprém legjobbja maga döntött arról, mikor áll be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper ritka” különlegességről van szó.","shortLead":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper...","id":"20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b89653-b535-492d-b264-2f39535b813f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","timestamp":"2019. június. 01. 10:03","title":"Ez az ősrégi iPod annyiba kerül, mint egy jobb autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430","c_author":"Kaufmann Balázs - Windisch Judit","category":"elet","description":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl a csíksomlyói nyeregbe Ferenc pápa történelmi látogatására. Videóriportunk.","shortLead":"A reggeli szakadó esőben vártuk a Budapestről érkező zarándokvonatot, hogy az utasokkal együtt sétáljunk föl...","id":"20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be1c5963-82cf-45ef-bada-a95e9383d430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52831c16-22bc-448c-b5dd-df0a1cbe91cf","keywords":null,"link":"/elet/20190601_Rajongo_varakozastol_a_vegyes_erzelmekkel_teli_bucsuig__ilyen_volt_a_papa_csiksomlyoi_latogatasa","timestamp":"2019. június. 01. 20:13","title":"A rajongó várakozástól a vegyes érzelmekkel teli búcsúig - ilyen volt a pápa csíksomlyói látogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]