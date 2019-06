Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","shortLead":"\"Bocsánatot kérek az Úrtól és tőletek, amiért Káin tekintetével pillantottunk rátok.\"\r

\r

","id":"20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77ab4147-b040-4be2-b404-d7fd5ecccd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe06e3e-74fb-4881-8812-0db9fa925810","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Ferenc_papa_bocsanatot_kert_a_romaktol_Erdelyben","timestamp":"2019. június. 02. 17:55","title":"Ferenc pápa bocsánatot kért a romáktól Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze, egy halálos áldozat mellett négy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d7a092-eb03-4554-a465-5154b5ae7f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202f29b-4bb1-48fe-81e3-5b3f8c6d7e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Egy_ember_meghalt_egy_szabolcsi_autobalesetben","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Egy ember meghalt egy szabolcsi autóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minderről a legméltóbb helyen, a The Sun nevű bulvárlapban beszélt.","shortLead":"Minderről a legméltóbb helyen, a The Sun nevű bulvárlapban beszélt.","id":"20190601_Trump_Boris_Johnsont_akarja_a_toryk_vezerenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3e356d-28d7-4fcf-8fb9-948e24988086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"990aab45-7bd3-44db-9929-25a474fde123","keywords":null,"link":"/vilag/20190601_Trump_Boris_Johnsont_akarja_a_toryk_vezerenek","timestamp":"2019. június. 01. 14:28","title":"Trump Boris Johnsont akarja a toryk vezérének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c1d988-c562-4c15-a21f-540aad2480be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ferenc pápa a hétvégén jár Romániában és egy komoly átépítésen átesett Dacia Dusterből integetett. Még csak neki járó, vörös betűs SCV 1 rendszámot is sikerült elintézni az utolsó pillanatban. ","shortLead":"Ferenc pápa a hétvégén jár Romániában és egy komoly átépítésen átesett Dacia Dusterből integetett. Még csak neki járó...","id":"20190602_Dacia_Duster_Papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19c1d988-c562-4c15-a21f-540aad2480be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48c7011-b360-4c5b-af1a-afac825cabbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190602_Dacia_Duster_Papa","timestamp":"2019. június. 02. 09:19","title":"Egyedi rendszámos Dacia Dusterben járja Romániát a pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csúszik az azonnali fizetési rendszer; 14 pontos akciótervet jelentett be a pénzügyminiszter; az orvosi kamara szerint nem biztosítható a biztonságos betegellátás. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csúszik az azonnali fizetési rendszer; 14 pontos akciótervet jelentett be a pénzügyminiszter; az orvosi kamara szerint...","id":"20190602_es_akkor_azonnali_fizetes_adozas_bkv_egeszsegugy_allampapir_beszamolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2817dd9c-220f-4b75-a601-4024abc139c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60bea05-ab05-4990-9d0e-802a31202c9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190602_es_akkor_azonnali_fizetes_adozas_bkv_egeszsegugy_allampapir_beszamolok","timestamp":"2019. június. 02. 07:00","title":"És akkor a kormány megpróbálja kicsalni a párnacihából a pénzünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b","c_author":"","category":"kultura","description":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","shortLead":"Munkatársaink megörökítették a pápai autókonvojt és az integető katolikus egyházfőt.","id":"20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2524d2dc-339c-4c70-8043-93d31bf35b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a230ea08-d5e7-4cfc-adbe-8e7f86fff6e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_hvghu_elkapta_a_pillanatot_amikor_Ferenc_papa_megerkezik_Csiksomlyora__video","timestamp":"2019. június. 01. 10:38","title":"A hvg.hu videója Ferenc pápa érkezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de súlyos az állapota.\r

\r

","shortLead":"José Antonio Reyes túl gyorsan ment, ráadásul unokatestvére is meghalt, aki mögötte ült. A harmadik utas túlélte, de...","id":"20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51948a0e-c283-4272-a3d2-4bca44b19418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbef9a74-ba43-4cb9-b37d-5d35711aaad2","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Megrazo_reszletek_a_35_evesen_meghalt_egykori_spanyol_valogatott_baleseterol","timestamp":"2019. június. 02. 19:25","title":"Megrázó részletek a 35 évesen meghalt egykori spanyol válogatott balesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d0249f-d2b5-4eae-9c28-4d041e905da3","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ha olyan cégnevek sorakoznak egy videojáték dobozán, mint a Bethesda Softworks és az id Software, a felhasználó majdnem biztos lehet benne, hogy a kezében tartott alkotás remekmű. Ebben reménykedtünk mi is, amikor elindítottuk a Rage 2-t, de aztán nagyon hamar magunkhoz tértünk.","shortLead":"Ha olyan cégnevek sorakoznak egy videojáték dobozán, mint a Bethesda Softworks és az id Software, a felhasználó majdnem...","id":"20190602_rage_2_kritika_doom_id_software_nyilt_vilagu_jatek_bethesda_softworks_avalanche_studios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04d0249f-d2b5-4eae-9c28-4d041e905da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d066952-2aa4-43ff-9e32-693ac4e7c8cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_rage_2_kritika_doom_id_software_nyilt_vilagu_jatek_bethesda_softworks_avalanche_studios","timestamp":"2019. június. 02. 18:00","title":"Összerántották a Doom és a Wolfenstein fejlesztőit, de az eredmény elég kiábrándító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]