[{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőként fellebbeznek a bírósági döntés ellen, aztán az Ab-hoz, végül Strasbourghoz fordulnának. ","shortLead":"Elsőként fellebbeznek a bírósági döntés ellen, aztán az Ab-hoz, végül Strasbourghoz fordulnának. ","id":"20190604_Hadhazy_es_Szel_fellebbez_a_kozteveben_tortentek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ff7d8d-c72c-4e10-b6f8-8ce51f8f9830","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Hadhazy_es_Szel_fellebbez_a_kozteveben_tortentek_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 15:17","title":"Hadházy és Szél fellebbez a köztévében történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése, amit a hvg.hu hétvégi belpolitikai összefoglaló keretében mutat be. Budapesten is a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot, azonban előnyük jóval kisebb, mint az ország egészében. A baloldali, liberális ellenzéken belül pedig fennmaradt a „régi” és az „új” baloldal közötti erőviszony, csak éppen a „régi” baloldal szavazatainak jelentős része ezúttal nem az MSZP-Párbeszédre, hanem a DK-ra érkezett, míg az „új” baloldalon a Momentum vált dominánssá az LMP rovására.","shortLead":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése...","id":"20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7963-1d9a-45b0-b083-d4554892f8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 02. 17:30","title":"Ha már semmi másban, Budapestben akkor is bízhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","shortLead":"Torstein Hagen egyebek mellett azt írta, \"a legteljesebb mértékben együttműködnek a magyar hatóságokkal\". ","id":"20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9562758c-3771-4e65-b781-8acda3f01611","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Dunai_hajobaleset_kozlemenyt_adott_ki_a_Viking_elnoke","timestamp":"2019. június. 04. 09:53","title":"Dunai hajóbaleset: közleményt adott ki a Viking hajótársaság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Így a szennyvíz és az esővíz többlete együtt a Dunába ömlik.","shortLead":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett...","id":"20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0addeb2-6ed6-4c83-8f3d-230e864097d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 03. 08:08","title":"Ha nagy eső zúdul Budapestre, a szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon évente körülbelül 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, és bár ma már egyrészt megelőzhető, másrészt korai stádiumban gyógyítható betegségről van szó, mégis 500 nő hal bele. Az ingyenes szűrés lehetőségével még mindig nagyon kevesen élnek, pedig kulcsfontosságú szerepe lenne abban, hogy ez a riasztó szám csökkenésnek induljon. Méhnyakrák alig van HPV-fertőzés nélkül, ám a vírus – ahhoz képest, hogy milyen gyakori fertőzésről van szó – alapvetően nagyon ritkán okoz daganatot. Egyáltalán, kinek javasolt a HPV-szűrés? És hogy kerül a képbe az otthoni tesztelés?","shortLead":"Magyarországon évente körülbelül 1200 új méhnyakrákos esetet diagnosztizálnak, és bár ma már egyrészt megelőzhető...","id":"20190603_HPV_fertozes_teszt_mehnyakrak_citologia_szures_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87cd802d-d28b-46bf-afb9-09d56515d346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ab1616-5303-4319-aec2-7a1ba61fc1f8","keywords":null,"link":"/elet/20190603_HPV_fertozes_teszt_mehnyakrak_citologia_szures_oltas","timestamp":"2019. június. 04. 14:00","title":"Nők ezrei menekülhetnének meg szűréssel és oltással, mégis le vagyunk maradva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre több jel mutat erre.","shortLead":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre...","id":"20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1a85f-3194-405b-b7ca-02afcabf1cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Mire készül az Apple? Eltűntek a bejegyzések az iTunes Facebook- és Instagram-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből ismert Scheer Sándor. ","shortLead":"Jelentősen növelte árbevételét és adózott eredményét is a McDonald's Kft., amelyet idén vásárolt meg a Market Zrt.-ből...","id":"20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa3bb1f-161b-4f54-ba89-45df6bc9ae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b40669-053d-46a8-bbfd-36163923cb28","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Bejott_a_magyar_Meki_megvasarlasa_a_Market_Zrt_alapitovezerigazgatojanak","timestamp":"2019. június. 02. 19:13","title":"Bejött a magyar Meki megvásárlása a Market Zrt. alapító-vezérigazgatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]