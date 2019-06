Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret, a cégek immáron szoftvervásárlásra is fordíthatják a pénzt, jelentette be az ITM.\r

\r

","shortLead":"9 milliárd forintra nő az építőipari kis és közepes vállalkozások technológiai újítását támogató kormányzati keret...","id":"20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97d863a1-346c-4271-a305-2fbe63b60af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cb9fd5-c044-40c8-9193-ebf406f82c0a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190602_Penzeso_hull_az_epitoipari_kkvkra","timestamp":"2019. június. 02. 14:54","title":"Pénzeső hull az építőipari kkv-kra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról, amiket aztán a chatbe is beszúrhatnak. ","shortLead":"A Facebook egy olyan újításon dolgozik, ami lehetővé teszi, hogy felhasználók mókás avatarokat készítsenek magukról...","id":"20190603_facebook_avatar_profilkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b448d230-5212-4df0-b8c4-04a4da18e410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed2e18b-6543-435f-b407-ba57a71e1f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_avatar_profilkep","timestamp":"2019. június. 03. 20:03","title":"Készüljön: rajzfilmfigurává alakíthatja majd magát a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezután lelazult, és hosszasan sztorizgatott is.","shortLead":"Ezután lelazult, és hosszasan sztorizgatott is.","id":"20190603_Nicolas_Cage_is_Erdelyben_jart_hetvegen_es_eloadta_a_hollywoodi_sztart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e77cec8-4e65-4b78-8fd7-c5914fcc8789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c83860c-75fa-486c-a129-439675efeabe","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Nicolas_Cage_is_Erdelyben_jart_hetvegen_es_eloadta_a_hollywoodi_sztart","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Nicolas Cage is Erdélyben járt hétvégén, és előadta a hollywoodi sztárt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre több jel mutat erre.","shortLead":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre...","id":"20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1a85f-3194-405b-b7ca-02afcabf1cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Mire készül az Apple? Eltűntek a bejegyzések az iTunes Facebook- és Instagram-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04b2d5a-3544-4b06-9108-711f065a4775","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Elő-, fő- és utófutás is kell ahhoz, hogy a közel 12 milliós kínai metropoliszból megérkezhessen a 16 ezres magyar városba egy küldemény. Utánajártunk, mi történik a háttérben, és mire kell figyelni a nemzetközi szállítmányozás során. \r

","shortLead":"Elő-, fő- és utófutás is kell ahhoz, hogy a közel 12 milliós kínai metropoliszból megérkezhessen a 16 ezres magyar...","id":"20190603_raben_fuvarozas_logisztika_szallitmanyozas_csomagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04b2d5a-3544-4b06-9108-711f065a4775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5fcb29-6e47-4b61-977b-a7874ec1553c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190603_raben_fuvarozas_logisztika_szallitmanyozas_csomagok","timestamp":"2019. június. 03. 07:30","title":"Egy csomag nemzetközi útja – és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","shortLead":"A napos időszakokat záporok és zivatarok szakíthatják meg. ","id":"20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b042875f-2d5a-4303-9cad-313c3143e1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99496dd1-53dd-450f-bae9-f29e377f32b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_30_fok_es_jegeso_is_lehet_ma","timestamp":"2019. június. 03. 05:19","title":"30 fok és jégeső is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kizárólag hím egereket és más állatokat használtak az idegtudományi kísérletekben évtizedeken át, mert a nőstényekről azt tartották, túlságosan érzelmi lények, és jobban megviselik őket a hormonokhoz köthető hangulatváltozások, mint a hímeket.","shortLead":"Kizárólag hím egereket és más állatokat használtak az idegtudományi kísérletekben évtizedeken át, mert a nőstényekről...","id":"20190603_idegtudomanyi_kiserletek_him_egyedek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da9d59c8-d9bb-4373-97c7-9a62d0c16d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9a31cd-1640-43d7-8577-5f25b7487015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_idegtudomanyi_kiserletek_him_egyedek","timestamp":"2019. június. 03. 13:13","title":"Csak hím állatokkal végeztek kísérleteket a nőket érintő idegtudományi kérdésekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése, amit a hvg.hu hétvégi belpolitikai összefoglaló keretében mutat be. Budapesten is a Fidesz-KDNP szerezte a legtöbb szavazatot, azonban előnyük jóval kisebb, mint az ország egészében. A baloldali, liberális ellenzéken belül pedig fennmaradt a „régi” és az „új” baloldal közötti erőviszony, csak éppen a „régi” baloldal szavazatainak jelentős része ezúttal nem az MSZP-Párbeszédre, hanem a DK-ra érkezett, míg az „új” baloldalon a Momentum vált dominánssá az LMP rovására.","shortLead":"Az EP-választás megváltoztatta az ellenzéken belüli erőviszonyokat. Ezzel foglalkozik a Republikon Intézet elemzése...","id":"20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7963-1d9a-45b0-b083-d4554892f8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ha_mar_semmi_masban_Budapestben_akkor_is_bizhat_az_ellenzek","timestamp":"2019. június. 02. 17:30","title":"Ha már semmi másban, Budapestben akkor is bízhat az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]