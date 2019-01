Körülbelül egy évvel ezelőtt, 2018 februárjában mutatta be a Google azt az új Chrome-funkciót, ami egy "tisztább" internetet ígért a felhasználóknak. A keresőóriás ekkor jelentette be, hogy saját hirdetésblokkolót készített, amit beépített a Chrome böngészőbe is, és ami képes automatikusan letiltani az idegesítői reklámokat. (Hogy melyik elfogadható hirdetés és melyik nem, azt a Google egy több nagy céget tömörítő koalíció segítségével határozta meg.)

A 2019-es évet aztán pontosan úgy kezdte a Google, mint ahogy 2018-at is: bejelentette, hogy nyártól mindenhol bekapcsolják a funkciót. Most viszont kiderült, hogy ezzel jöhet némi kellemetlenség is.

A The Register beszámolója szerint a Google fejlesztői olyan változtatást terveznek a Chromium alapú böngészőkben, ami megakadályozná a tartalomblokkoló bővítmények használatát. Mindez nagyjából annyit jelent, hogy az Adblock Plus és a hozzá hasonló, csupán alap szinten működő kiegészítők ugyan továbbra is használhatók lesznek, a már komolyabb feladatokat is ellátó bővítmények, mint a uBlock Origin jelentősen megszenvedik majd a változtatást.

A Google szerint minderre azért van szükség, hogy biztonságosabban működhessen a böngésző, de valószínűleg azelől a tény elől sem ugranak majd el, hogy növekszik a "piaci részesedésük" a hirdetésblokkolók terén.

A uBlock Origin és a uMatrix fejlesztője szerint ugyanakkor ezzel csupán azt éri el a Google, hogy kiveszi a felhasználók kezéből a lehetőséget, hogy ők döntsék el, mely tartalomra kíváncsiak és melyekre nem.

A fejlesztők elképzelése szerint a böngészőben meghatároznák, hogy mely kiegészítők milyen erőforráshoz férhetnek hozzá. Ezzel a felhasználónak is tisztában kell lennie, vagyis tudnia kell, milyen bővítményt használ. Emiatt a Google szerint a böngészőt használók "tudatosabbak lesznek".

Mindez viszont komoly érvágás lesz a felhasználóknak, a Janrain nevű cég felmérése szerint ugyanis 71 százalékuk használ valamilyen hirdetés vagy egyéb más, a tartalom kontrollálására készült blokkolót. Márpedig a Google saját fejlesztése "csak" az idegestő reklámokat fogja megszűrni, vagyis az említett felhasználók sokkal több, számukra érdektelen dologgal találkozhatnak majd a neten, mint eddig.

