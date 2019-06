Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb, legritkább, legmeglepőbb dolog, amit valaha az interneten rendelt valaki? Jöjjenek a legérdekesebb példák és esetek az online vásárlás világából.\r

","shortLead":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb...","id":"20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f7356-634d-4c0a-ad9c-0d8b4322f0ab","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","timestamp":"2019. június. 03. 09:30","title":"Kattintok és megveszem: a legfurcsább tételek a webshopok világából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pénzek útja továbbra is átláthatatlan a nemzetközi labdarúgásban – erről nyilatkozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség etikai bizottságának egyik vezetője, akinek a sorozatos botrányok miatt a mandátumát nem hosszabbították meg 2017-ben.","shortLead":"A pénzek útja továbbra is átláthatatlan a nemzetközi labdarúgásban – erről nyilatkozott a Nemzetközi...","id":"20190604_Az_alkalmazottak_szajat_befogtak_de_ettol_nem_lett_atlathatobb_a_FIFA_mukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056fcbb6-f39a-4265-a76d-b01c5aed4641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_alkalmazottak_szajat_befogtak_de_ettol_nem_lett_atlathatobb_a_FIFA_mukodese","timestamp":"2019. június. 04. 11:04","title":"Az alkalmazottak száját befogták, de ettől nem lett átláthatóbb a FIFA működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek, hogy a névválasztás összhangban legyen a hivatalos történelemszemlélettel is. A kalinyingrádi légikikötő például a közakarat ellenére sem viselheti Immanuel Kant nevet. A jövőben viszont már nincs Seremetyevo, Vnukovo vagy Domogyedovo repülőtér.","shortLead":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek...","id":"20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68505ca1-364f-4b6f-a936-1ffdd7802be1","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Oroszországot is elérte a nagy reptérátnevezési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","shortLead":"A brazil hatóságok hétfőn idézték bíróság elé a Paris Saint-Germain brazil focistáját.","id":"20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ab37ba-5da6-418b-b7a8-557c353d840e","keywords":null,"link":"/sport/20190604_neymar_tanuvallomas_eroszak_idezes_birosag","timestamp":"2019. június. 04. 11:21","title":"Tanúvallomást kell tennie az erőszakkal vádolt Neymarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot biztosan át kell értékelni. Például, hogy mit eszik az elkövetkező hónapokban.","shortLead":"A néhány órája bemutatkozott új Mac Pro induló ára sem kevés, ha azonban extrákkal együtt vinné az ember, néhány dolgot...","id":"20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd4e89f3-ac6a-42a8-827c-cf179529f314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e986fde-52aa-4175-9701-fb2fd8e36fe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_apple_mac_pro_szamitogep_arak_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 12:03","title":"Egy lakás árába kerül az Apple új szuperszámítógépe, ha az ember mindent kér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce19f1ff-def0-431d-aa2c-650c6aa6bc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 50-60 év közötti férfi testét találhatták meg.","shortLead":"Egy 50-60 év közötti férfi testét találhatták meg.","id":"20190603_hableany_dunai_hajobaleset_harta_duna_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce19f1ff-def0-431d-aa2c-650c6aa6bc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6389ef-04df-41d5-a4dd-cfb4a20c07dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_hableany_dunai_hajobaleset_harta_duna_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 16:16","title":"Koreai férfié lehet a Hartánál megtalált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11124273-1587-4fa1-b36b-ecc1202b1cde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetemeket az üzleti érdekek motiválják a diákoké helyett” – mondta egy volt hallgató az Anglia Ruskin Universityről.","shortLead":"„Az egyetemeket az üzleti érdekek motiválják a diákoké helyett” – mondta egy volt hallgató az Anglia Ruskin...","id":"20190603_Beperelte_volt_diakja_a_brit_egyetemet_a_gyenge_oktatas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11124273-1587-4fa1-b36b-ecc1202b1cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50967ced-ee3c-4f3e-8457-e1c00ae01810","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Beperelte_volt_diakja_a_brit_egyetemet_a_gyenge_oktatas_miatt","timestamp":"2019. június. 03. 16:14","title":"Beperelte volt diákja a brit egyetemet a gyenge oktatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]