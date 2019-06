Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","shortLead":"Így emlékeztek a trianoni békeszerződés évfordulójára.","id":"20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=110ceeef-6056-40c6-9d30-3c1fdb5b948b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b72e233-7933-4118-9019-47b8723483fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Gyerekek_enekeltek_a_Parlament_elott_a_Nemzeti_Osszetartozas_Napjan","timestamp":"2019. június. 04. 12:38","title":"Hétezer gyerek énekelt a Parlament előtt a Nemzeti Összetartozás Napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","shortLead":"Egy speciális dél-koreai módszerrel azonosították az eddigi áldozatokat. ","id":"20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29cad521-053a-4e08-99f4-7edd453f55c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ujjlenyomat_alapjan_azonositjak_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 04. 17:29","title":"Ujjlenyomat alapján azonosítják a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","shortLead":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","id":"20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226d3b4c-4552-491a-8fc2-5138023d2b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","timestamp":"2019. június. 03. 07:01","title":"Izomautó újragondolva: az első elektromos Mini még egy hatalmas repülőgépet is elhúz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő Barcelonában próbálta keresztülverekedni magát a tömegen, amikor egy agresszív rajongó erőszakkal megcsókolta.","shortLead":"Az énekesnő Barcelonában próbálta keresztülverekedni magát a tömegen, amikor egy agresszív rajongó erőszakkal...","id":"20190604_Ijeszto_videon_fogdossak_Miley_Cyrust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f5834-6eda-4abf-807b-b3fd59a4bbca","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ijeszto_videon_fogdossak_Miley_Cyrust","timestamp":"2019. június. 04. 10:28","title":"Ijesztő videón fogdossák Miley Cyrust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett megingathatatlan meggyőződésből - vallja Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó.","shortLead":"A karizmának semmi köze az energikussághoz: a világos miértből fakad. A saját személyünkön túlmutató ideálba vetett...","id":"20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec40022-14aa-43a3-9cf0-2ad982b4cae5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190604_Az_energia_felporget_De_mi_az_ami_inspiralja_is_az_embereket","timestamp":"2019. június. 04. 14:15","title":"Az energia felpörget. De mi az, ami inspirálja is az embereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","id":"20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddecabe-08f3-4672-bcc9-94116499cf4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","timestamp":"2019. június. 04. 09:09","title":"35,5 milliárd forintot költöttek két év alatt bérekre az NB I.-es csapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","shortLead":"Három autó ütközött össze, egy ember megsérült.\r

\r

","id":"20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbe21b-4df6-485b-9d92-d27da7b0668c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190602_Egy_savon_megy_csak_a_forgalom_a_Parlamentnel_a_rakparton","timestamp":"2019. június. 02. 18:48","title":"Egy sávon megy csak a forgalom a Parlamentnél a rakparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb Pixel-készülékek tulajdonosai.","shortLead":"Hamarosan megérkezhet a Pixel 3a telefonok szelfikamerájára is az a funkció, amelyet nagyon kedvelnek az erősebb...","id":"20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05f81e3a-69ce-4753-b917-96f92e03e524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc789f-78af-4d46-9016-fa63f05995f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_google_pixel_3a_kameraja_playground_funkcio","timestamp":"2019. június. 04. 14:03","title":"Úgy gondolta a Google, turbózza picit az olcsóbb telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]