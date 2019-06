Az Apple sosem volt egy olcsó márka, de az új termékeknél mintha elszálltak volna az árazással. A friss Mac Pro alapjáraton 6000 dollárba kerül, ez azonban csak a kezdőcsomag ára, a minden extrával megkent verzióért egy vidéki lakás árát kell kifizetni.

Az új monitoruk sem filléres kiadás, ha pedig kiegészítőt is kér hozzá a vásárló, mindjárt nagyot ugrik az ár, az egyik ugyanis 1000 dollárba – áfásítva 370 ezer forintba – kerül. Utóbbi ráadásul egy állvány, ami nem tesz többet annál, hogy a monitort kicsit magasabbra emeli. (A kijelzőhöz alapvetően nem jár ilyen eszköz, külön kell hozzá megvásárolni.)

© Apple

A dolog annyira váratlanul érintette a WWDC 2019 fejlesztői konferencia közönségét, hogy egy most kikerült részlet alapján még tapsolni is elfelejtettek. Érdemes megnézni, egyszerűen hibátlan, ahogy a jelenlévők lereagálják az állvány bemutatóját. Ha picit feljebb csavar a hangerőn, egy-két nevetést is elcsíphet. (A videó helyére időközben egy másikat ágyaztunk be, mert az elsőként használt felvételt az Apple letiltatta.)

Tegyük azért hozzá: aki egy 6 és 5 ezer dolláros számítógépet, illetve monitort meg tud vásárolni, az 1000 dolláros állvány már aligha fog neki gondot okozni. Az ár ettől még persze bődületesen sok.

