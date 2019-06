Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018. évi beszámolóját? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Milyen következményei vannak annak, ha egy társaság elmulasztja, illetve a május 31-ei határidőt lekésve küldi be 2018...","id":"20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30645d9c-f3af-4462-92b4-172173c07637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af6f3af-64da-4e37-b86f-102abfa37cf7","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Kapkodhatnak_a_figyelmetlen_cegvezetok_nem_viccel_a_NAV_a_legszigorubb_buntetessel","timestamp":"2019. június. 05. 10:10","title":"Kapkodhatnak a figyelmetlen cégvezetők, nem viccel a NAV a legszigorúbb büntetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs rendszer 13-as verziójára. Az új iPadOS-szel kompatibilis táblagépeket is mutatjuk. ","shortLead":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs...","id":"20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e35e8-b895-46e7-b54f-b0b829e77c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 08:33","title":"Az öné köztük van? Itt a lista, mely iPhone-ok kapják meg az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190604_Orban_Viktor_trikora_irt_ala_szelfizett_neptancot_nezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fce301-7aff-40d6-ae50-84549e3968c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Orban_Viktor_trikora_irt_ala_szelfizett_neptancot_nezett","timestamp":"2019. június. 04. 15:35","title":"Orbán Viktor trikóra írt alá, szelfizett, néptáncot nézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Oroszország Kína legdinamikusabban növekvő kereskedelmi partnere – ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping elnök, aki az Itar-Tassz hírügynökségnek nyilatkozott oroszországi látogatása felvezetéseként. Azt nem mondhatta, hogy a legnagyobb, mert az nem volna igaz.","shortLead":"Oroszország Kína legdinamikusabban növekvő kereskedelmi partnere – ezt hangsúlyozta Hszi Csin-ping elnök, aki...","id":"20190605_A_kinai_elnoknek_mostanaban_nem_baratja_Trump_de_talalt_helyette_mast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2223c576-6d54-4966-b609-f509a5eb6edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7443af-13c6-48d1-8bb7-611808b90138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_A_kinai_elnoknek_mostanaban_nem_baratja_Trump_de_talalt_helyette_mast","timestamp":"2019. június. 05. 13:17","title":"A kínai elnöknek mostanában nem barátja Trump, de talált helyette mást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági programokat, és azokat teljes kormányzati ellenőrzés alá helyezi.","shortLead":"A nyilvánosságra került költségvetési tervezet elcsatolja az MTA-tól a teljes kutatóhálózatot, a kiválósági...","id":"20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cef04a8-fa37-41e9-814d-4cbaea94a59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d359303-c8d7-4360-8839-fa2d74c61c68","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Ez_a_magyar_tudomany_Trianonja__reagaltak_az_MTAdolgozok_a_koltsegvetesre","timestamp":"2019. június. 04. 18:57","title":"\"Ez a magyar tudomány Trianonja\" – reagáltak az MTA-dolgozók a költségvetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek kiszervezéséről.\r

\r

","shortLead":"Kiáll a CEU az MTA és a tudomány szabadsága mellett, miután a kormány benyújtotta törvényjavaslatát a kutatóintézetek...","id":"20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499dc5f0-ab91-43e8-aa85-acefd4c83016","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_A_CEU_az_MTAugyrol_Nem_jo_a_versenykepessegnek_ha_a_tudomany_nem_szabad","timestamp":"2019. június. 05. 11:11","title":"A CEU az MTA-ügyről: Nem jó a versenyképességnek, ha a tudomány nem szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","shortLead":"Még pontosabban egy 5,6 kilométeres szakaszt. ","id":"20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ce23001-ce91-4ab7-92bc-4a190190a179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b469a6b5-8968-46f8-ae06-07a12bcd759d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_850_millio_forintbol_rakjak_rendbe_az_orszag_egyik_legborzasztobb_kerekparutjat","timestamp":"2019. június. 04. 13:53","title":"850 millió forintból rakják rendbe az ország egyik legborzasztóbb kerékpárútját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]