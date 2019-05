Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Facebookon közölték a hírt. ","shortLead":"A Facebookon közölték a hírt. ","id":"20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3612671-d8b8-42bf-9c9b-76d43300cbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a6df01-d7bd-4447-a956-33f64c7db484","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_Orkeny_Katona_Szinhaz_NKA_szinhazi_kollegium_palyazat","timestamp":"2019. május. 22. 15:50","title":"Az Örkényhez csatlakozva a Katona József Színház sem ad be pályázatot az NKA-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Néhány csimpánz rájött, hogy ha a kemény héjú gyümölcsöket fel lehet törni fához csapkodással, akkor ez működhet a teknősökkel is, a többiek pedig követték őket. Volt olyan állat, amely el is tett magának másnapra a húsból, vagyis tud előre tervezni.","shortLead":"Néhány csimpánz rájött, hogy ha a kemény héjú gyümölcsöket fel lehet törni fához csapkodással, akkor ez működhet...","id":"20190523_Foldhoz_csapjak_a_csimpanzok_a_teknosoket_hogy_megehessek_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8d21de5-b73a-4874-9916-18264a9949da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7067a6a1-65ee-47b1-8086-074945d7e91c","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Foldhoz_csapjak_a_csimpanzok_a_teknosoket_hogy_megehessek_oket","timestamp":"2019. május. 23. 19:23","title":"Földhöz csapják a csimpánzok a teknősöket, hogy megehessék őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","shortLead":"Nem volt alaptörvény-ellenes a csatorna büntetése. ","id":"20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f536a8a0-af62-4485-a903-a6acac71b1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121616dd-e824-455b-9cd3-ba775a9be025","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Az_Ab_sem_vedte_meg_a_megbuntetett_TV2t","timestamp":"2019. május. 22. 11:39","title":"Az Ab sem védte meg a megbüntetett TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","shortLead":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","id":"20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937b520-bb1e-4aa1-8d1a-90680abd91e4","keywords":null,"link":"/elet/20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","timestamp":"2019. május. 22. 09:39","title":"A kórházban is legyen gyereknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt az ENSZ normái meghatározzák.","shortLead":"Az aláírók azt kérik a köztársasági elnöktől, hogy konzultáljon a civil szervezetekkel és az érintettekkel, ahogy azt...","id":"20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ad2806-a159-45f3-aa46-076aad56ddfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Adert_keri_a_Helsinki_hogy_modositsa_az_ombudsmanvalasztast","timestamp":"2019. május. 23. 13:32","title":"Ádert kéri a Helsinki Bizottság, hogy tegye demokratikusabbá az ombudsmanválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","shortLead":"Újabb milliárdos szerződést kötött.","id":"20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a418c4-2abf-43ac-9b02-db70f115b895","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Nem_tud_rosszul_jarni_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. május. 22. 10:03","title":"Nem tud rosszul járni Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e","c_author":"Nagy Gábor","category":"hetilap","description":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz kötésével erősödhetnek, és tényezővé válhatnak a populisták az Európai Parlamentben, ahol így a mostani választás az erőviszonyok átrendeződését hozhatja.","shortLead":"A néppárti és szocialista frakció elveszítheti együttes többségét, a liberálisok Emmanuel Macron mozgalmának magukhoz...","id":"201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bc32e0d-a3cc-4f7b-82fe-d5352eadb96e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6837d514-9acb-4be4-8f9d-346c6a5e4931","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.21/201921__epvalasztas__valtozo_eroviszonyok__tarskereses__negyes_kotesben","timestamp":"2019. május. 22. 00:00","title":"Négyes kötésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","shortLead":"Együtt nyerték meg a versenyeket a Mercedes-csapatnak.","id":"20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61f98c5-5471-4bf9-97d2-2e7ae783b55f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Lewis_Hamilton_szivszorito_szavakkal_bucsuzott_Niki_Laudatol","timestamp":"2019. május. 21. 20:35","title":"Lewis Hamilton szívszorító szavakkal búcsúzott Niki Laudától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]