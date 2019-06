Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsüllyedt Hableány magyar matrózának családját képviselő jogász szerint egyetlen nap alatt nem lehetett minden bizonyítékot begyűjteni a szállodahajón.","shortLead":"Az elsüllyedt Hableány magyar matrózának családját képviselő jogász szerint egyetlen nap alatt nem lehetett minden...","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_magyar_gyorgy_szalma_botond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2e80752-f6b2-498f-8dd0-60204da09c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b2e7d5-b73d-4799-afdb-1cc048da9771","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn_magyar_gyorgy_szalma_botond","timestamp":"2019. június. 06. 07:54","title":"Magyar György: Nem lett volna szabad elengedni a Viking Sigynt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. 