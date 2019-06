Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20190606_Nagyon_meno_a_debreceni_gimistablo_megmozdulnak_a_kepek_mint_a_Harry_Potterben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80b343b8-c932-41f8-9bc2-5b43dc0865df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb91d9a-33d6-47c8-bd42-f1ef9a91820c","keywords":null,"link":"/elet/20190606_Nagyon_meno_a_debreceni_gimistablo_megmozdulnak_a_kepek_mint_a_Harry_Potterben","timestamp":"2019. június. 06. 12:22","title":"Nagyon menő a debreceni gimis tabló, megmozdulnak a képek, mint a Harry Potterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201923_multunk_s_jovendonk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696e17a-cdd3-46cb-8896-30c0b28c55e4","keywords":null,"link":"/itthon/201923_multunk_s_jovendonk","timestamp":"2019. június. 06. 13:00","title":"Jakus Ibolya: Múltunk s jövendőnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]