Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c454575-46f2-4281-ac10-513881413dd4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Projektorokkal vetítik a Tropicarium akváriumának üvegablaka elé az óceánokban lebegő hulladékot.\r

\r

","shortLead":"Projektorokkal vetítik a Tropicarium akváriumának üvegablaka elé az óceánokban lebegő hulladékot.\r

\r

","id":"20190607_Oceanokban_lebego_muanyagszemet__latvanyos_installacio_a_Tropicariumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c454575-46f2-4281-ac10-513881413dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb0ba2d-8120-47e7-b61f-29257ddaeca8","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Oceanokban_lebego_muanyagszemet__latvanyos_installacio_a_Tropicariumban","timestamp":"2019. június. 07. 14:32","title":"Óceánokban lebegő műanyagszemét – látványos installáció a Tropicariumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Háromszor rendeznének Fed-kupa-döntőt Budapesten. ","shortLead":"Háromszor rendeznének Fed-kupa-döntőt Budapesten. ","id":"20190605_teniszszovetseg_fed_kupa_donto_palyazat_tenisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66306175-70c2-494c-a9e7-ecb4cea21991","keywords":null,"link":"/sport/20190605_teniszszovetseg_fed_kupa_donto_palyazat_tenisz","timestamp":"2019. június. 05. 18:59","title":"Megszólalt a teniszszövetség a 20 milliárdos pályázatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hat-hét éve terjesztett drogot egy bűnmegelőzési egyesület, saját logós terepjáróval járt az elnök Budapestre kábítószerért.","shortLead":"Hat-hét éve terjesztett drogot egy bűnmegelőzési egyesület, saját logós terepjáróval járt az elnök Budapestre...","id":"20190606_Bunmegelozesi_egyesulet_kereskedett_droggal_a_Balaton_deli_partjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15daee94-96c6-4437-bb4b-67678f4c43b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Bunmegelozesi_egyesulet_kereskedett_droggal_a_Balaton_deli_partjan","timestamp":"2019. június. 06. 12:55","title":"Bűnmegelőzési egyesület kereskedett droggal a Balaton déli partján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási munkálatokról. Három holttestet is rendőrkutyák találtak meg.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Budapesti Rendőr-főkapitányság péntek délelőtt a dunai hajóbalesetet követő kutatási...","id":"20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa5a5d5-c3f1-481a-bb36-e841b40f7b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a683df87-1328-48a9-a5ab-04a17f30bdd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Dunai_hajobaleset_a_Hableany_matroza_volt_a_megtalalt_magyar_aldozat","timestamp":"2019. június. 07. 11:10","title":"Dunai hajóbaleset: a Hableány matróza volt a megtalált magyar áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff919ce5-99bf-43a6-b604-bb76779d44a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Így döntött a Médiatanács.","shortLead":"Így döntött a Médiatanács.","id":"20190607_Ujabb_ot_evig_sugarozhat_az_InfoRadio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff919ce5-99bf-43a6-b604-bb76779d44a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439609b1-c1dc-41e2-bb8c-fae36c34002a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Ujabb_ot_evig_sugarozhat_az_InfoRadio","timestamp":"2019. június. 07. 15:57","title":"Újabb öt évig sugározhat az InfoRádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási kezdeményezést nyújtott be, referendumot kezdeményez abban a kérdésben is, hogy aki nem esik át nemzetbiztonsági átvilágításon, ne lehessen miniszterelnök.","shortLead":"Kassai Dániel, az LMP volt politikusa, a XVIII. kerület önkormányzati képviselője összesen négy népszavazási...","id":"20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92b8266-ad76-49f7-a814-53948b71c826","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Benyujtottak_egy_nepszavazasi_kezdemenyezest_hogy_ne_epuljon_stadion_Budapesten","timestamp":"2019. június. 07. 10:23","title":"Benyújtottak egy népszavazási kezdeményezést, hogy ne épüljön stadion Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett weboldalon vagy rokon segítségével.","shortLead":"A válaszadók 40 százaléka fél a neten gyógyszert venni, de így is sokan szereznek be gyógyszert nem engedélyezett...","id":"20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ece8962-1a56-4528-910d-1ad976cb2085","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_A_magyarok_tizede_vasarolt_mar_gyogyszert_olyan_helyrol_ahonnan_nem_kellett_volna","timestamp":"2019. június. 06. 12:41","title":"A magyarok tizede vásárolt már gyógyszert olyan helyről, ahonnan nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","shortLead":"Minél bonyolultabb egy rendszer, annál nagyobb a hiba valószínűsége, de Tilcsik András szerint van megoldás.","id":"20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b599170-058a-44ad-8f8d-2b351e89e4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db967d-3f56-4107-ab2e-444c1dc5480b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rangos_dijat_nyert_a_magyar_kutato_aki_leirta_miert_igazan_veszelyesek_az_atomeromuvek","timestamp":"2019. június. 07. 10:36","title":"Rangos díjat nyert a magyar kutató, aki leírta, miért igazán veszélyesek az atomerőművek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]