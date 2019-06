Néhány a héttel a hivatalos bemutatót követően elárulta Stadia szolgáltatásának havidíját a Google. Nem több tízezres költségekben gondolkodnak, egészen baráti a csomagár, és ingyenes verzió is van.

Megtartotta Stadia Connect nevű eseményét csütörtökön a Google, amely a márciusban bejelentett szolgáltatásának első ilyen rendezvénye volt. A YouTube-on élőben sugárzott eventen a platform havidíja és más részletek is szóba kerültek.

A Google ezek szerint kétféle, egy Base és Pro verzióban indítja el a Stadiat, amely egy fizetős, illetve egy ingyenes változatot takar, utóbbi azonban csak jövőre lesz elérhető, gyengébb kép, illetve hangminőség mellett. A most novemberben induló Pro azonban teljes gőzzel üzemel majd, amiért cserébe szokatlanul keveset, mindössze 9,99 eurót kér majd a keresőóriás. Mindez hazai valutában nézve nagyjából 3200-3300 forintot jelent.

A fix havidíj a korábban beharangozott 4K-s felbontás mellett 60 képkocka/másodperces játékélményt biztosít az előfizetőknek, illetve HDR minőségű képet. Ugyanakkor rossz hír is van: a kifizetett szolgáltatás önmagában nem tartalmaz játékokat, azokat – beleértve az újabbakat is – külön kell majd megvásárolni. A platform első körben tévéken, Chrome böngészőt használó számítógépeken, illetve a Google Pixel 3 és Pixel 3a típusú mobiltelefonjával lesz használható, de a későbbiekben más (mobil)készülékeket is felvesznek a vele kompatibilis listára.

A Google egy Founder’s Edition nevű csomagot is kínál majd, amely egy limitált szériájú Stadia kontrollert, a felület televízión való működéséhez szükséges ChromeCast Ultrát, és két, 3-3 hónapos előfizetést tartalmaz. Mindezt 130 dollárért. A kontrollerek egyébként külön is megvásárolhatók lesznek, ezeket minden esetben 69 dollárért (illetve ugyanennyi euróért) adja a Google. A keresőcég legalább 10 Mbps sebességű internet-hozzáférést javasol, a zavartalan játékhoz 35 Mbps fog kelleni.

A Stadian futtatható első játékok közt ismertebbek címek is vannak, többek közt az új Tomb Raider, a vadonatúj Mortal Kombat 11, illetve a márciusban debütált Tom Clancy' The Division 2. A lista nem teljes, a későbbiekben még több program várható. A szolgáltatás eleinte több európai országban is menni fog, hazánk ugyanakkor nincs köztük – mi várhatóan csak jövőre csatlakozunk.

