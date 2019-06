Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális temetés” néven ingyen temethessék el halottaikat azok, akik hajlandók a holttest helyszínre szállításától a sírásásig és a hantolásig mindent maguk elvégezni.","shortLead":"A kormány a jelek szerint képtelen lemondani arról azt általános ellenszenvet kiváltott ötletről, hogy „szociális...","id":"20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2326064c-09e8-4d43-9d19-ae808e5adb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25c3547-2943-44a7-b3ca-e9997de8cade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Tovabb_halogatjak_a_szocialis_temetest","timestamp":"2019. június. 05. 11:30","title":"Tovább halogatják a „szociális temetést”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugáloknak ítélt tizenegyest a bíró, majd a videóhoz ment, és a svájciaknak adott egy tizenegyest inkább. Talán tévesen, de minimum véleményes ítélet volt.","shortLead":"A portugáloknak ítélt tizenegyest a bíró, majd a videóhoz ment, és a svájciaknak adott egy tizenegyest inkább. Talán...","id":"20190606_Kozrohejbe_fulladt_a_videobirozas_a_portugalsvajci_meccsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d1665ba-ca96-4a2c-a617-5bce6ed0cf07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d239d4e-444f-49ab-b7c8-8cd1df2019b7","keywords":null,"link":"/sport/20190606_Kozrohejbe_fulladt_a_videobirozas_a_portugalsvajci_meccsen","timestamp":"2019. június. 06. 06:03","title":"Közröhejbe fulladt a videóbírózás a portugál-svájci meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban a Szabadság hídnál és Érden is találtak holttesteket, valószínűleg mind az elsüllyedt Hableány utasai voltak. ","shortLead":"Korábban a Szabadság hídnál és Érden is találtak holttesteket, valószínűleg mind az elsüllyedt Hableány utasai voltak. ","id":"20190606_A_Balnanal_kerult_elo_egy_ujabb_holttest_a_Dunaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdb2c24-33b1-4d04-a5cf-1717e4bca2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0dc0e8-404e-4d6c-8741-0493335ab5ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_A_Balnanal_kerult_elo_egy_ujabb_holttest_a_Dunaban","timestamp":"2019. június. 06. 19:55","title":"A Bálnánál került elő egy újabb holttest a Dunából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b751760c-5a89-44fe-94d3-6aa66b2fbf03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután Orbán szelfizett és pólóra adott aláírást, stílust és témát váltva a nagy magyar nyelvújító, irodalomszervező, Németh László kifejezésével élve a magyar irodalom telefonközpontja, azaz Kazinczy Ferenc emlékművét, a Magyar Nyelv Múzeumát tekintette meg a PIM főigazgatójával.\r

","shortLead":"A magyar média leghülyébb, legabszurdabb, legbénább címadásait eddig egy Facebook-oldal szemlézte, de most már önálló...","id":"20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b43074-e278-4faf-8df7-b0e83df93918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a54d6a8-f142-4697-b8e2-8f8a0f0b47e3","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Elindult_az_oldal_ahol_nincsenek_cikkek_csak_vicces_cimek__es_nagyon_szorakoztato","timestamp":"2019. június. 05. 11:12","title":"Elindult egy oldal a hülye címek szerelmeseinek – és nagyon szórakoztató ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaeaa7e-5e5e-46e4-8ac1-0e3494dc7c83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Május végén tette Magyarországon elérhetővé az OTP Bank az Apple Pay érintéses mobilfizetési szolgáltatást. Az első tíz napban már több mint 60 ezer kártyát regisztráltak az ügyfelek. ","shortLead":"Május végén tette Magyarországon elérhetővé az OTP Bank az Apple Pay érintéses mobilfizetési szolgáltatást. Az első tíz...","id":"20190605_Nagyot_megy_az_Apple_Pay_hasznalat_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaeaa7e-5e5e-46e4-8ac1-0e3494dc7c83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f010ad0-03d8-40ae-b434-303475022628","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Nagyot_megy_az_Apple_Pay_hasznalat_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 05. 12:09","title":"Nagyot megy az Apple Pay használat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c9b7d8-4fd3-486f-a081-5b84fdb5ce08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a Soroksári út és az Illatos út kereszteződésénél történt.","shortLead":"A baleset a Soroksári út és az Illatos út kereszteződésénél történt.","id":"20190606_nyerges_vontato_kisteherauto_baleset_soroksari_illatos_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c9b7d8-4fd3-486f-a081-5b84fdb5ce08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7853e07e-9c6d-4235-8237-f1f6d3f7a864","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_nyerges_vontato_kisteherauto_baleset_soroksari_illatos_ut","timestamp":"2019. június. 06. 13:22","title":"Nyerges vontató és kisteherautó ütközött Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c58690-d3d5-46bc-bcf4-8a0759a2425d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár a régi hagyományokkal ellentétben nem csak hátul, hanem mindenhol hajt, vélhetően igen komoly élmény lehet ennek a Ladának a vezetése. ","shortLead":"Bár a régi hagyományokkal ellentétben nem csak hátul, hanem mindenhol hajt, vélhetően igen komoly élmény lehet ennek...","id":"20190606_ime_a_350_loeros_legujabb_lada_felremlenek_a_vftsemlekek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8c58690-d3d5-46bc-bcf4-8a0759a2425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09b31a9-8ab8-4975-bff6-cc8a818e4c06","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_ime_a_350_loeros_legujabb_lada_felremlenek_a_vftsemlekek","timestamp":"2019. június. 06. 06:41","title":"Íme a 350 lóerős legújabb Lada, felrémlenek a VFTS-emlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]