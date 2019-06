4000 méter fölött halad a tibeti vasút, amelynek építését 600 orvos felügyelte

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy zsebtávcsővel még a holdakat is meg lehet figyelni.","shortLead":"Egy zsebtávcsővel még a holdakat is meg lehet figyelni.","id":"20190607_Intim_kozelsegbe_kerul_a_Jupiter_jovo_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3aa6490-5353-4983-8db7-d3fb0f447846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2d5937-61e0-4bf7-8705-c362701203d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_Intim_kozelsegbe_kerul_a_Jupiter_jovo_heten","timestamp":"2019. június. 07. 08:15","title":"Intim közelségbe kerül a Jupiter jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5508c1-d5ba-468d-aca8-a10fec8a8ac8","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A zsidókat a náciknak felkínáló berlini zsidó nőt, Stella Goldschlagot az utókor próbálja valahogy érthetővé tenni úgy, hogy közben ne mentse őt fel a bűnei alól. A története most egy regényt inspirált, de született már az életéből musical és film is. Pedig ha volt valami, amire Stella Goldschlag nem vágyott, az az, hogy a történetét a szórakoztatóipar hasznosítsa.","shortLead":"A zsidókat a náciknak felkínáló berlini zsidó nőt, Stella Goldschlagot az utókor próbálja valahogy érthetővé tenni úgy...","id":"20190606_holokauszt_irodalom_stella_goldschlag_takis_wurger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d5508c1-d5ba-468d-aca8-a10fec8a8ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d53b74-40b4-4055-a2c1-86ae8319bd27","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_holokauszt_irodalom_stella_goldschlag_takis_wurger","timestamp":"2019. június. 06. 20:00","title":"Hol fordul át giccsbe a holokauszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokak szerint egy pénz valódi értékét az a gazdaság adja, amelyben használják. Ám ahogy például a japán dolgozók használják a jent, és ezzel értéket adnak neki, úgy ez egy kriptopénzzel is megtörténhet. ","shortLead":"Sokak szerint egy pénz valódi értékét az a gazdaság adja, amelyben használják. Ám ahogy például a japán dolgozók...","id":"20190606_Vane_a_kriptopenz_kogott_barmi_ami_az_erteket_adja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ea8a4d-29e8-408f-84aa-8512c0bbeccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5569160-7aba-416c-bdd5-ac60691eef5c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190606_Vane_a_kriptopenz_kogott_barmi_ami_az_erteket_adja","timestamp":"2019. június. 06. 14:15","title":"Van-e a kriptopénz mögött bármi, ami az értékét adja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","shortLead":"Így a Clark Ádám úszódaru hamarabb közelítheti meg helyszínt, és kezdheti meg a hajóroncs kiemelését.\r

","id":"20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967f2f97-5aa0-47e2-b23d-4123a3b09c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0260f21-228d-4217-a2be-da4dafde9d83","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Szlovak_segitseggel_gyorsitjak_a_Duna_apadasat","timestamp":"2019. június. 06. 20:23","title":"Szlovák segítséggel gyorsítják a Duna apadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem lehet felülírni az ő támogatását.\r

\r

","shortLead":"A pártkérdéseket módszeresen kerülte Karácsony Gergely az Atv péntek esti műsorában, szerinte párthatározatokkal nem...","id":"20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16a66d9f-2e8b-428f-894e-7ef9219b361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e269138-b816-4032-b786-f33704eda10d","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Karacsony_Gergely_Meg_fogom_nyerni_az_elovalasztast","timestamp":"2019. június. 07. 20:33","title":"Karácsony Gergely: Meg fogom nyerni az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi pletykák szerint 2020-tól lehetne fizetni a Facebook által fejlesztett kriptopénzzel, a GlobalCoinnal, ám most úgy tűnik, Zuckerbergék hamarabb szeretnék elindítani a dolgot.","shortLead":"A korábbi pletykák szerint 2020-tól lehetne fizetni a Facebook által fejlesztett kriptopénzzel, a GlobalCoinnal, ám...","id":"20190606_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_globalcoin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106820f1-d3a9-483c-802c-f2dd9041b460","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_facebook_kriptovaluta_kriptopenz_globalcoin","timestamp":"2019. június. 06. 13:03","title":"Váratlan fordulat? Már júniusban jöhet a Facebook saját pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A propagandaminiszter üzletileg is egyre sikeresebb felesége a sikeres magyar nők sablonja is lehetne.\r

\r

","shortLead":"A propagandaminiszter üzletileg is egyre sikeresebb felesége a sikeres magyar nők sablonja is lehetne.\r

\r

","id":"20190607_Rogan_Cecilia_onmagat_vagdossa_olloval_DrMarias_alkotasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=203a5660-796a-4e29-aa95-d0c2ac2384f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d261f7a-dac3-403b-87bb-91deb51de5ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Rogan_Cecilia_onmagat_vagdossa_olloval_DrMarias_alkotasan","timestamp":"2019. június. 07. 21:24","title":"Rogán Cecília önmagát vagdossa ollóval DrMáriás alkotásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]