Egymillió évente egyszer fordul elő akkora meteorbecsapódás, mint amekkorát az Oxford kutatói azonosítottak Skóciában. A felfedezést Journal of the Geological Society című folyóiratban megjelent tanulmányban közölték, amely szerint a partoktól nagyjából 15-20 kilométerre húzódik az óriási kráter, amely átmérője az 1 kilométert is elérheti.

Az 1,2 milliárd évvel ezelőtti becsapódás első bizonyítékait még 2008-ban találták meg, de a becsapódás pontos helyét akkor még nem sikeült belőni.

A krátert aránylag fiatal kőzet-, és törmelékréteg borítja (na meg persze víz), ezért - ha a kutatóknak szerencséjük van - sértetlenül megmaradhatott a meteor(it) anyaga is.

[Videó: Felrobbant egy meteor Ausztrália felett]

