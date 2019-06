Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","shortLead":"Porig romboltak egy falut, a tetemeket elégették.","id":"20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcf40b6-1628-4216-90e0-2dcf78db79bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Nepirtas_tortenhetett_Maliban_szaz_hullat_talaltak","timestamp":"2019. június. 10. 15:10","title":"Népirtás történhetett Maliban, száz holttestet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4144ac82-508e-4bb3-a8be-48af2d69a291","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szimulátorok kedvelői sem maradnak újdonság nélkül jövőre, a Microsoft elkészíti régóta futó Flight Simulator játékának következő részét. ","shortLead":"A szimulátorok kedvelői sem maradnak újdonság nélkül jövőre, a Microsoft elkészíti régóta futó Flight Simulator...","id":"20190610_microsoft_flight_simulator_repulos_jatek_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4144ac82-508e-4bb3-a8be-48af2d69a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a22544-8913-4111-be36-04a2bd4dfe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_flight_simulator_repulos_jatek_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 15:03","title":"Ebben az elképesztő grafikájú repülős játékban akár utasszállítót is vezethet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb eszközöket és az Iszlám Állam terrorszervezet zászlaját találtak az otthonában - közölte Ivan Gesev bolgár főügyészhelyettes.","shortLead":"Őrizetbe vettek egy 16 éves bolgár fiút, miután robbanószerkezeteket, terrortámadás elkövetésére alkalmas egyéb...","id":"20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcb19c-bac3-4dc4-8518-9e43d8001338","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Robbantasra_keszult_egy_16_eves_bolgar_fiu","timestamp":"2019. június. 08. 18:56","title":"Robbantásra készült egy 16 éves bolgár fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beadták a 2020-as költségvetés tervezetét, ledorongolta az Európai Bizottság a magyar kormányt, óriási roham indult az új szuperkötvényért. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Beadták a 2020-as költségvetés tervezetét, ledorongolta az Európai Bizottság a magyar kormányt, óriási roham indult...","id":"20190609_Es_akkor_nyaralhatunk_itthon_ha_tul_draga_az_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56da9857-7342-44f5-aa0f-1d4ff5d78bfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Es_akkor_nyaralhatunk_itthon_ha_tul_draga_az_euro","timestamp":"2019. június. 09. 07:00","title":"És akkor nyaralhatunk itthon, ha túl drága az euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen mozgósítanak - mondta Fabrice Leggeri, a Frontex EU-s határ-, és partvédelmi szervezet vezetője a Welt am Sonntag című vasárnapi német lapnak.","shortLead":"Az európai uniós (EU-) tagállamok több határőr bevetését jelentik be hivatalosan, mint amennyit ténylegesen...","id":"20190609_Erdekes_szamokat_kozolt_a_Frontex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c76ab6-16a0-4e7e-928a-7f7d5d4c4590","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Erdekes_szamokat_kozolt_a_Frontex","timestamp":"2019. június. 09. 12:11","title":"Érdekes számokat közölt a Frontex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4110634-79fa-4321-a5a3-fdc9e95d3597","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pánik miatt többen megsérültek. ","shortLead":"A pánik miatt többen megsérültek. ","id":"20190610_Lovesek_hangja_okozott_panikot_a_washingtoni_Prideon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4110634-79fa-4321-a5a3-fdc9e95d3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42bb3dbe-953c-4c76-81d7-c076e91c4daa","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Lovesek_hangja_okozott_panikot_a_washingtoni_Prideon","timestamp":"2019. június. 10. 10:55","title":"Lövések hangja okozott pánikot a washingtoni Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek egy-egy motort.","shortLead":"A francia gyártónál nemes egyszerűséggel úgy oldották meg a négykerékhajtást, hogy előre és hátulra is szereltek...","id":"20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69c9c353-4f50-4cd9-8b2f-c6e3605ed7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de22bd6-d4e2-4aaa-9e31-e956aee9c492","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_ket_motor_ket_slusszkulcs_ebben_a_24_millio_forintos_regi_citroen_kacsaban","timestamp":"2019. június. 09. 06:41","title":"Két motor, két slusszkulcs ebben a 24 millió forintos régi Citroën Kacsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]