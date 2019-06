Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A céldátum 2050.","shortLead":"A céldátum 2050.","id":"20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2cea44e-e5f3-4f12-b4de-6e198b221647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b0e4905-e708-4919-a83c-4bc8b5db7baa","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_Nullara_csokkentenek_a_britek_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatast","timestamp":"2019. június. 12. 12:36","title":"Nullára csökkentenék a britek az üvegházhatású gázok kibocsátását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0af298-bfb7-4c47-a586-f177cb036ef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit hosszabb és tágasabb utasterű, mint az elődje, és ezzel együtt könnyebb annál. ","shortLead":"Kicsit hosszabb és tágasabb utasterű, mint az elődje, és ezzel együtt könnyebb annál. ","id":"20190612_lelepleztek_az_uj_kombi_3as_bmwt_ime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd0af298-bfb7-4c47-a586-f177cb036ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a124c8-acc5-489d-a7d7-058d86dda92f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_lelepleztek_az_uj_kombi_3as_bmwt_ime","timestamp":"2019. június. 12. 08:21","title":"Leleplezték a kombi 3-as BMW-t, íme, az akár 374 lóerős újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár, Írország és az Egyesült Királyság nyújtotta a legjobb feltételeket, de a szabályok egyre szigorodnak.","shortLead":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár...","id":"crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f9de8-e1d5-4e54-8420-5b4aeda07497","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","timestamp":"2019. június. 12. 11:30","title":"Szigorodó adórendszerek: mit tegyen a befektető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190610_MTA_kutatohalozat_nyilt_level_Manfred_Weber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a8ab89e-9b01-418b-9e16-ff35267cdc44","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_MTA_kutatohalozat_nyilt_level_Manfred_Weber","timestamp":"2019. június. 10. 20:05","title":"MTA-botrány: több mint ezer magyar kér segítséget Webertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk a fotógalériát.","shortLead":"A múlt hétvégén Zánkán és környékén tartották meg a 2019-es Vespa Világtalálkozót. Mi is ott voltunk, mutatjuk...","id":"20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e174007d-a90f-4757-af79-da3fa733b2e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8eafa7-d388-4794-92d1-8603e9c001c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_bud_spenceres_oldalkocsis_napraforgos_tobb_ezer_szines_vespa_rajzott_a_balatonnal__video","timestamp":"2019. június. 11. 06:41","title":"Bud Spencer-es, oldalkocsis, napraforgós: több ezer színes Vespa rajzott a Balatonnál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatában. Kövesse élő tudósításunkat.","shortLead":"Wales ellen dől el, hogy mennyire értékes az azerbajdzsáni győzelem a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság...","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d83d1d7f-9846-4ae4-b527-52afaad84485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f71bd60c-502b-4b36-8e66-2913c2c8a4ad","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_budapest","timestamp":"2019. június. 11. 20:42","title":"Magyarország-Wales 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült Királyságot.","shortLead":"A Ubisoft Watch Dogs sorozatának új része azt boncolgatja, mi lenne, ha a Brexit kicsit más irányba vinné az Egyesült...","id":"20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd03b6d7-7d99-4b2d-ae56-1af16a2d0620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141f3c50-870b-4f9c-b08b-35fa7fe59c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_brexit_ubisoft_watch_dogs_legion_trailer_gameplay_megjelenes_e3_2019","timestamp":"2019. június. 11. 16:03","title":"Milyen lenne egy Brexit utáni, disztópikus London? Ez a játék erről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","shortLead":"A színész rengeteg fotót készített a backstage-ben is. ","id":"20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7404b6fb-5a6b-4544-a46e-bc194f5dd50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a6e84c-c20d-445a-9e72-ef36ba29ecfe","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Jason_Momoa_Slayer_koncert_Budapest","timestamp":"2019. június. 12. 10:38","title":"Jason Momoa most a Slayer budapesti koncertjére ugrott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]