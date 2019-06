Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan belépést követően bármelyik MTVA-s helyiségben, ahonnan deklaráltan a reggeli órákban vagy a rádióba, vagy a tévébe akartak bemenni.","shortLead":"A biztonsági főnök szerint zavarta a köztévé működését, hogy az ellenzéki képviselők bent tartózkodtak a jogosulatlan...","id":"20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa55997-239e-42fe-b640-63f6e2937d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Ellenzekiek_a_kozteve_epuleteben_vallomast_tett_az_MTVA_biztonsagi_fonoke","timestamp":"2019. június. 13. 08:28","title":"Ellenzékiek a köztévé épületében: vallomást tett az MTVA biztonsági főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétirányú forgalmat ellenőrző sebességmérő kaput a Váci út 169. szám előtti útszakaszra tervezték.","shortLead":"A kétirányú forgalmat ellenőrző sebességmérő kaput a Váci út 169. szám előtti útszakaszra tervezték.","id":"20190612_Uj_allando_traffipaxot_telepitenek_a_Vaci_utra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1847fa5d-a930-450e-bb70-1d02c8550306","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Uj_allando_traffipaxot_telepitenek_a_Vaci_utra","timestamp":"2019. június. 12. 11:09","title":"Új állandó traffipaxot telepítenek a Váci útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő Európai Munkaügyi Hatóság (ELA) székhelye – döntött csütörtökön az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács. A magyar kormány korábban tiltakozott a létrehozása ellen.","shortLead":"A szlovák fővárosban lesz a még idén októberben felálló, de teljes működőképességét várhatóan csak 2021-ben elérő...","id":"20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=109f5d92-c2ce-499b-a48f-74cc18f1960e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52c2ab8c-2201-4bee-98d8-7c0181a68030","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Pozsonyba_hozza_az_EU_a_szervezetet_amit_nem_akart_latni_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. június. 13. 16:17","title":"Pozsonyba hozza az EU a szervezetet, amit nem akart látni a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem más, mint Keanu Reeves jelentette be az idei E3 során a régóta várt Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát. Egy rajongó annyira belelkesedett, hogy cserébe ingyen megkapja a programot. ","shortLead":"Nem más, mint Keanu Reeves jelentette be az idei E3 során a régóta várt Cyberpunk 2077 megjelenési dátumát. Egy rajongó...","id":"20190611_keanu_reeves_e3_2019_cyberpunk_2077_megjelenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75b1fb5a-0aa2-455e-b92b-bc7f76161fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca6a0e7-07f9-4d2d-af6e-940d486962e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_keanu_reeves_e3_2019_cyberpunk_2077_megjelenes","timestamp":"2019. június. 11. 22:33","title":"Elég volt odakiabálnia Keanu Reevesnek, hogy megajándékozzák az utóbbi évek legjobban várt videojátékával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3d801f-4d32-42a1-96a6-0b3114c5b61a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leszavazták az ellenzéki képviselők által beterjesztett törvényjavaslatot, ami A Város Mindenkié és az Utcajogász Egyesület közös elképzelését tartalmazta.","shortLead":"Leszavazták az ellenzéki képviselők által beterjesztett törvényjavaslatot, ami A Város Mindenkié és az Utcajogász...","id":"20190612_A_Fidesz_meg_targysorozatba_sem_vette_a_gyermekes_csaladok_kilakoltatasanak_tilalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb3d801f-4d32-42a1-96a6-0b3114c5b61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed19e89-0320-44c4-8838-a7ceebdb0ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_Fidesz_meg_targysorozatba_sem_vette_a_gyermekes_csaladok_kilakoltatasanak_tilalmat","timestamp":"2019. június. 12. 13:04","title":"A Fidesz még tárgysorozatba sem vette a gyermekes családok kilakoltatásának tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA elnöke több érvet is felsorol a kormány terve ellen, és idézi Palkovics egy évvel ezelőtti nyilatkozatát, amikor arról beszélt, hogy semmi hasonlót nem terveznek. ","shortLead":"Az MTA elnöke több érvet is felsorol a kormány terve ellen, és idézi Palkovics egy évvel ezelőtti nyilatkozatát, amikor...","id":"20190612_Levelben_fordult_Lovasz_az_MTA_kifilezese_miatt_a_parlamenti_frakciokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649db26f-77f6-4f28-b9fa-5534bee7cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e1a0be-d7d0-41d4-a978-c9e97dd66dc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_Levelben_fordult_Lovasz_az_MTA_kifilezese_miatt_a_parlamenti_frakciokhoz","timestamp":"2019. június. 12. 12:59","title":"Levélben fordult Lovász az MTA kifilézése miatt a parlamenti frakciókhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész hétig fizetés nélkül lehet próbálgatni. ","shortLead":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész...","id":"20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82930b5e-caef-401b-a5c7-641062d63bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Most egy egész héten át ingyen játszhat a több mint 10 ezer forintba kerülő Fallout 76-al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","shortLead":"Viszonylag ritkán hallani a Linux sebezhetőségéről, pedig olykor ezeket a rendszereket is kiszúrják maguknak a hackerek.","id":"20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4518ba06-5763-4522-9acc-ba683a021077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23986f73-564d-4abd-bec9-478a22f84e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_biztonsagi_res_linuxos_vimben_neovimben","timestamp":"2019. június. 13. 13:03","title":"Ha Linuxot használ, most figyeljen erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]