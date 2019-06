Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem tudtak rajta segíteni, el kellett altatni.","shortLead":"A teknős testét borító páncél az állat két oldalán is kettéhasadt, emellett belső szervei is súlyosan sérültek. Nem...","id":"20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=359964d9-626f-44a7-9f90-88df1a9777c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73eb6577-5a71-4dbb-a4e4-357d008110e8","keywords":null,"link":"/elet/20190613_gorog_teknos_budapesti_allatkert","timestamp":"2019. június. 13. 15:05","title":"Egy látogató agyonütötte a budapesti állatkert görög teknősét, amiért az a kezére piszkított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter tárcája már ki is választotta az ennek megfelelő ingatlant, amit (köz)pénzből vennének és újítanának fel számukra – derül ki a birtokunkba került kormányelőterjesztésből. Még a helyiek közt is volt, aki meglepődött az újabb bőkezű ajándékon, hiszen van egy megfelelő székhelyük, de a köztudottan Orbán elkötelezett hívének számító, helyi vezető egyenesen Budapestről érkezett a hírrel, hogy megint kapnak egy ingatlant. ","shortLead":"A magyarság erejét megtestesítő központot létesítene a szlovéniai magyar kisebbség számára a kormány, Szijjártó Péter...","id":"20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99044ff5-d664-4b7e-89ba-aef237ca5fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d14c85-57da-42f7-86a6-d1a54075bae8","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_A_magyarsag_szellemi_kisugarzasahoz_passzolo_ingatlant_venne_az_Orbankormany_Lendvan","timestamp":"2019. június. 13. 14:05","title":"A magyarok kisugárzásához passzoló ingatlant venne a kormány Lendván","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor vasárnap hidegfront érkezik, ami enyhülést hoz.","shortLead":"Ugyanakkor vasárnap hidegfront érkezik, ami enyhülést hoz.","id":"20190614_Durvul_a_hoseg_hetvegen_akar_38_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073b9545-39d1-4b07-9c74-fbac98689e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Durvul_a_hoseg_hetvegen_akar_38_fok_is_lehet","timestamp":"2019. június. 14. 06:42","title":"Durvul a hőség, hétvégén akár 38 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","shortLead":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","id":"20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5bceb5-eec8-4f55-a700-dec64579430b","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","timestamp":"2019. június. 12. 10:34","title":"Katalin hercegnő megküzdött egy birkával, és nem bírta röhögés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","shortLead":"Az Operaház főigazgatója szerint Orbán Viktor feleségének, Lévai Anikónak napi betevője a kultúra.","id":"20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d7fcf2-81fa-44fd-a1ac-be28a0b5988b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f00972a-0891-4f14-987e-a87511d36f9e","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Okovacs_Szilveszter_Futes_meg_viz_sincs_nemhogy_lazac","timestamp":"2019. június. 13. 17:47","title":"Ókovács Szilveszter: Fűtés meg víz sincs, nemhogy lazac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd csak erősítik azt a magyar közéletben is jól ismert sztereotípiát, hogy a politika a férfiak terepe, vagy egy társadalmi változás képviselői? Egyáltalán kik ezek a nők, és milyen kihívásokkal kell szembenézniük?","shortLead":"Egyre több fiatal nő vállal aktív politikai szerepet Amerikától Európán át Afrikáig. Vajon ők a kivételek, akik majd...","id":"20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0023e7d-e788-405e-987a-8461b3c8fc23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb613e-aa78-4972-9477-722983814517","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Fiatal_nok_a_politikaban_Alexandria_OcasioCortez_Cseh_Katalin_Donath_Anna_Greta_Thunberg","timestamp":"2019. június. 12. 17:04","title":"Mégis mit keressen egy nő a politikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04bf5fd-5261-41a3-a94f-b7806b0dcc09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648c819-c4bc-4a99-a4ae-1dad33915bcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Szijjarto_Peter_es_az_elheto_diktaturak_esete_a_migracios_kepmutatassal","timestamp":"2019. június. 13. 14:32","title":"Szijjártó Péter és az élhető diktatúrák esete a migrációs képmutatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","shortLead":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","id":"20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d775a0f-8380-49b8-b4bf-29ec86d8cda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. június. 12. 19:20","title":"Felmondta a szombathelyi önkormányzattal kötött szerződését az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]