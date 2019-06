Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat" A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának egy hatodát veszíthetik el a évszázad végére, ha a klímaváltozás a jelenlegi mértékben zajlik – vélik tengerbiológusok. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának...","id":"20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Szörnyen hangzik: 100-ból 17 állat meghal a vizekben a klímaváltozás miatt" Az Abt tuningműhelycég biztosan nem ad ki a kezéből vállalhatatlan végeredményt.","id":"20190617_Lamborghini_Urus_Abt","timestamp":"2019. június. 17. 10:27","title":"Nem volt elég komoly 650 lóerővel a Lamborghini SUV-ja, tenni kellett valamit" Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren.","id":"20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","timestamp":"2019. június. 16. 14:00","title":"Új helyén koszorúzták meg a Nagy Imre-szobrot" A kajak-kenu sportakadémia beruházásának előkészítésére 675 millió forintot ad a kormány az idei költségvetésből. Jövőre két és félszer ennyit.","id":"20190615_kovacs_katalin_kajak_kenu_sportakademia_hajogyari_sziget_kormanyzati_tamogatas","timestamp":"2019. június. 15. 15:46","title":"Csak idén több százmilliót ad a kormány egy újabb sportakadémia előkészítésére" A statisztika csak néhány éve tesz különbséget ittas és drogos autós között, de láthatóan egyre többször találkoznak bódult sofőrökkel a rendőrök az ellenőrzések során.","id":"20190616_drogos_bodult_sofor_orfk_statisztika","timestamp":"2019. június. 16. 09:21","title":"Nagyon megugrott a bedrogozott sofőrők száma" Reméljük, az elnökválasztáson azért nem tervez indulni.","id":"20190617_OJ_Simpson_twitterezni_kezdett_hogy_tisztaba_tegyen_nehany_dolgot","timestamp":"2019. június. 17. 12:15","title":"O.J. Simpson twitterezni kezdett, hogy tisztába tegyen néhány dolgot"