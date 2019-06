Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük azoknak, akik szombat reggel vonattal indultak a Balatonra a fővárosból.

Óriási sor a pénztárak előtt, késések, zsúfoltság, műszaki problémák, információhiány – ezekkel kellett szembesülniük azoknak, akik szombat reggel vonattal indultak a Balatonra a fővárosból. 2019. június. 15. 20:36 Kaotikus volt a vonatútja a Balatonra? A MÁV nagyon sajnálja Kihúzták a lottószámokat. 2019. június. 15. 19:45 Ez az öt szám lehet a kiút a kánikulából

Mészáros Lőrinc több részvényt is átadott Jászai Gellértnek a 4iG-ben. 2019. június. 17. 08:57 Jászai Gellért irányító befolyást szerzett a 4iG-ben

Nem vették figyelembe a hőrégriadó ideje alatt érvényes munkavédelmi szabályokat az esztergomi Suzuki-gyárban - állítja a szakszervezet. 2019. június. 16. 17:13 A szakszervezet szerint szabálytalanul dolgoztattak a hőségriadó alatt a Suzuki-gyárban Rekordközelségbe került a Bennu kisbolygóhoz az OSIRIS-REx űrszonda - jelentette be az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA. A szonda megdöntötte a csillagászati objektumhoz legközelebbi röppályán mozgó, ember alkotta űrszonda rekordját. 2019. június. 16. 14:03 680 méterre van: soha ilyen közel nem járt még űrszonda egy száguldó kisbolygóhoz A rendőrség több hónapig nyomozott az ügyben, most átadták az iratokat az ügyészségnek. 2019. június. 16. 10:23 Egy hétig élt volna még a kutya, ha nem tesznek bejelentést az állatvédők

A nőt őrizetbe vették. 2019. június. 16. 16:57 Gyereke útlevelével akart egy kisfiút átvinni Ferihegyen egy iraki nő

Az intézkedések egyik következménye az lehet, hogy megnehezítik a munkavállalók külföldre áramlását. 2019. június. 15. 15:21 Államosításra készül a kormány az OKJ-s vizsgáknál