A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit – hogy ér is valamit, az már más kérdés, de rosszabb biztos nem lesz tőle.

Hétfőn kezdődött, de az elmúlt órákban befutott olvasói jelzések alapján még kedden is tart a Facebook és az Instagram rejtélyes fióktörlési hulláma, ami időközben több furcsa epizóddal bővült. A helyzet súlyosságot jól mutatja, hogy a probléma az 50 legnagyobb magyar Facebook-oldalt is érinti.

Bár ismereteink szerint a közösségi oldal már vizsgálódik az ügyben, a nem szokványos helyzet ellen maguk a felhasználók is tehetnek valamit. Érdemes azonban leszögezni, hogy ezek önmagukban valószínűleg nem orvosolják majd a problémát, de rosszabbat biztosan nem csinál senki. Aki tehát még nem élt velük, és érintett a mostani gubancban, a következő mankókra támaszkodhat, hogy visszakérje letiltott/törölt fiókját.

A Facebook magyar nyelven is elérhető oldalán átlátható mód mutatja be, mi okból tilt le fiókokat. Ugyanitt a fiók visszakérésére és felülvizsgálatra is lehetőséget adnak. A visszaállítást erre a linkre kattintva lehet kérni. Fontos, és erre a Facebook is felhívja a figyelmet, olyan számítógépet vagy mobiltelefont használjon a procedúrához, amelyet már előzőleg is használt bejelentkezésre.

Van egy másik segítség is, ez a felülvizsgálat, amit akkor érdemes kérni, ha a felhasználó úgy véli, a fiókot tévedésből tiltották le. Az ellenőrzés ezen az űrlapon érhető el.

A rejtélyes tiltási hullámban ugyancsak érintett Instagram is kínál ilyen mankókat, hogy a letiltott fiókunkat visszaszerezzük. (Ennél is érdemes megjegyezni, hogy a folyamat közel sem biztos, hogy ér is valamit, ugyanakkor egy próbálkozást megérhet.) Erre az oldalra kattintva egy űrlap kitöltésével igazolhatja, hogy a fiókját tévedésből inaktiválták. A nevét, e-mail-címét és Instagram-felhasználónevét is meg kell adnia.

A törlési hullámot kihasználva csalók nemrég valótlan üzenetek terjesztésébe kezdtek, amit sajnos egyre többen továbbítanak. Pedig nagyon nem kellene.

