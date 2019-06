Nem egyedi esetek állnak a hazai facebookozók által hétfő óta jelzett tiltások mögött – ezt támasztja alá az adatsor, amit az egyik legismertebb közösségimédia-analitikai platform adatbázisából gyűjtöttünk ki.

A Socialbakers egy oldalon listázza ki a legnagyobb hazai vonatkozású Facebook-oldalakat. A top 50-ből 47 oldal rajongóinak száma csökkent hétfőről keddre. Az első helyen álló Norbi Update 1734, a második helyen álló Tibi atya 5599 rajongót veszített, a kilencedik Túró rudit 3579 emberrel kevesebben kedvelik a Facebookon. A Gondoltad volna? oldal követői 5357-tel lettek kevesebben. Orbán Viktor "támogatottsága" hirtelen 1473 fővel csökkent, Vona Gáboré 1917 emberrel.

Több százezres – a tíz legnagyobb esetében egymilliónál is több – lájkolóval rendelkező oldalakról van szó, tehát egy pár ezer fős csökkenés elsőre nem tűnik nagy veszteségnek. De érdemes figyelembe venni azt, hogy az ilyen kaliberű Facebook-oldalak rajongóinak száma jellemzően szinte folyamatosan emelkedik. Már csak azért is, mert a nagy, jelentős bevételt termelő oldalak üzemeltetői hirdetésekkel is folyamatosan növelik a tábort. Ezt belekalkulálva látható, hogy sok (még több) ezer felhasználó tűnt el hirtelen. Illetve az sem szokványos, hogy az 50 legnagyobb figyelmet kiváltó oldalból hirtelen majdnem mindegyik iránt csökkent a felhasználók érdeklődése.

A HVG oldalán egy nap alatt 400-zal lettek kevesebben. A legtöbb "unlike" forrásaként a rendszer a "Suspicious Facebook accounts removal” sort tünteti fel. Ebből arra következtethetünk, hogy ahogy nálunk, úgy másoknál is azért csökken az oldal követőinek száma, mert a Facebook gyanús felhasználói fiókokat töröl a rendszeréből.

Logikusnak tűnhet a magyarázat, hogy valóban kamu felhasználói fiókokat automatán üzemeltető lájkfarmot iktatott ki a rendszerből a Facebook. Lehet, hogy ez így is van, viszont akkor is kérdés, hogyan keveredett az ügybe sok olyan fiók, amely mögött valódi emberek állnak – hiszen tucatjával kapjuk tőlük a leveleket és százával a hozzászólásokat. Néhány történet alapján az is elképzelhető, hogy többen figyelmetlen kattintás után keveredtek az ügybe, ami után egy rosszindulatú programnak adtak engedélyt a fiójukhoz való hozzáféréshez. De ez egyelőre csak teória.

A közösségi oldal üzemeltetőitől továbbra sem kaptunk választ.