Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos dátumát közzéteszik.","shortLead":"Munka közben köszöntötte fel Hszi Csin-pinget Putyin, pedig nagyon ritka, hogy kínai vezetők születésnapjának pontos...","id":"20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f666684b-d6fd-4a8f-9184-dd7d4b8134a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Bator_ember_a_kinai_elnok_meg_merte_enni_Putyin_ajandek_fagyijat","timestamp":"2019. június. 16. 21:26","title":"Bátor ember a kínai elnök, meg merte enni Putyin ajándék fagyiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. Ha sikeres lesz az első ilyen fellépése, akkor még sorozat is lehet a performanszból. ","shortLead":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. Ha sikeres lesz az első ilyen...","id":"20190617_Standupolni_fog_a_Viszkis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edc6eea-5216-4322-9931-5ea19dda351d","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Standupolni_fog_a_Viszkis","timestamp":"2019. június. 17. 11:27","title":"Stand-upolni fog a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","shortLead":"A világ három legnevesebb autóversenyéből kettőt kipipált a pilóta.","id":"20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad580895-907b-479b-ae19-eba97ac98671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2c06-5eb1-44fc-923d-6562955eaebd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Fernardo_Alonso_le_mans_24_toyota","timestamp":"2019. június. 16. 19:38","title":"Fernardo Alonso ismét világbajnok, de nem a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae588e7-d52e-4fd0-bbf8-65f4a9a89e2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy is mondhatnánk, hogy együtt nőttek fel.","shortLead":"Úgy is mondhatnánk, hogy együtt nőttek fel.","id":"20190618_Hulyeskedo_JeanPaul_Belmondo_es_Alain_Delon_kozos_fotoival_unnepel_egy_70_eves_francia_hetilap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae588e7-d52e-4fd0-bbf8-65f4a9a89e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d88ab11-3aa2-44f5-b1b0-255b1fcc9667","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Hulyeskedo_JeanPaul_Belmondo_es_Alain_Delon_kozos_fotoival_unnepel_egy_70_eves_francia_hetilap","timestamp":"2019. június. 18. 11:12","title":"Hülyéskedő Jean-Paul Belmondo és Alain Delon fotóival ünnepel egy 70 éves francia hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem nevezhető hozzászólással vannak tele a bejegyzések. Átalakítják a kommentfolyamot, hogy értelmesebb legyen.","shortLead":"Nem csak a legnagyobb közösségi oldal felhasználói, az üzemeltetői is úgy ítélik meg, hogy túl sok értelmesnek nem...","id":"20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e47d9655-5daf-4386-abef-c80ac81cc4ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ed7f6-8ea6-4cd2-b73c-1b2b4bc5ad91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_facebook_hozzaszolasok_szurese_kommenteles","timestamp":"2019. június. 17. 11:33","title":"Változik a kommentelés a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto Aviation Group, de bármi hivatalosat lényegében még mindig csak a szabadalmi tervekből lehet tudni róla. Most úgy tűnik, hamarosan fel is szállhatnak vele.","shortLead":"Nemrég újra felbukkant az egyik kaliforniai repülőtéren az a gép, amit már nagyjából egy évtizede fejleszt az Otto...","id":"20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fcc76f5-e1ef-432b-b240-99129cb3e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef252721-1dfb-4f8b-be80-faba4ef26bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_otto_aviation_celera_500l_repulogep","timestamp":"2019. június. 18. 08:03","title":"10 éve fejlesztik titokban a repülőgépet, ami sok mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak az ember halála után harminc évvel törölhetik.","shortLead":"Az államkincstár feladata lesz tárolni az egészségbiztosítási és a taj-számhoz kötődő más adatokat, ezeket pedig csak...","id":"20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a7e6295-9335-4e7f-b3ce-10634e286dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7586694-54e6-4d1c-a760-34c10a9561be","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_A_halal_utan_meg_30_evig_orizne_az_allam_az_egeszsegbiztositasi_adatokat","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"A halál után még 30 évig őrizné az állam az egészségbiztosítási adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a rendkívüli halálesetet megerősítette, de részleteket nem közölt.","shortLead":"A rendőrség a rendkívüli halálesetet megerősítette, de részleteket nem közölt.","id":"20190617_Ongyilkossagot_kovethetett_el_egy_rendor_a_zahonyi_hatarrendeszeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0928bb-d9b2-43da-b2cf-2744761feb55","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Ongyilkossagot_kovethetett_el_egy_rendor_a_zahonyi_hatarrendeszeten","timestamp":"2019. június. 17. 16:17","title":"Öngyilkosságot követhetett el egy rendőr a záhonyi határrendészeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]