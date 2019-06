Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","shortLead":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","id":"20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5b2f3-78d3-468a-8bd9-ed08802d9b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","timestamp":"2019. június. 17. 21:43","title":"Sólyom László arról beszélt, hogy a KDNP az egyházra erőlteti az akaratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","shortLead":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","id":"20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb003a7-790d-46a7-a8cd-45ec9c78f201","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2019. június. 16. 18:37","title":"Fejjel lefelé fordított whoppert reklámoz a Burger King, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Sok vizsgálat és jogi eljárás van még folyamatban a dízelbotránnyal kapcsolatban, legalább az ügyvédek és a tanácsadók biztosan örülhetnek.","shortLead":"Sok vizsgálat és jogi eljárás van még folyamatban a dízelbotránnyal kapcsolatban, legalább az ügyvédek és a tanácsadók...","id":"20190616_570_milliard_forintot_mar_most_elkoltott_a_Volkswagen_a_dizelbotrany_miatt_jogaszokra_es_messze_meg_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbc8a6e-6b56-4353-b58f-4bae4836d0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_570_milliard_forintot_mar_most_elkoltott_a_Volkswagen_a_dizelbotrany_miatt_jogaszokra_es_messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. június. 16. 15:45","title":"570 milliárd forintot már most elköltött a Volkswagen a dízelbotrány miatt jogászokra, és messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mutatjuk, hol várható felhőszakadás. ","shortLead":"Mutatjuk, hol várható felhőszakadás. ","id":"20190616_Riasztas_OMSZ_veszelyjelzes_vihar_zapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ac0e601-0145-456d-a845-5779fb214de3","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Riasztas_OMSZ_veszelyjelzes_vihar_zapor","timestamp":"2019. június. 16. 13:25","title":"Leszakad az ég, riasztást adott ki az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7303794-befc-441c-8192-6c07779aabb3","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Tovább drágultak a magyarországi termőföldek 2018 első három negyedévében, igaz, 2015 óta először már lassuló mértékben, annak ellenére, hogy a forgalom 2017-hez képest nem esett vissza – derült ki a TAKARÉK Index elemzéséből. A legtöbbet szinte minden régióban a szőlőkért és a gyümölcsösökért kellett fizetni, a legkevesebbet pedig az erdőkért és a fásított területekért.","shortLead":"Tovább drágultak a magyarországi termőföldek 2018 első három negyedévében, igaz, 2015 óta először már lassuló...","id":"takarekcsoport_20190617_termofold_gyumolcsos_erdo_arak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7303794-befc-441c-8192-6c07779aabb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971c3fa3-4b84-43cb-9fbe-0a633102bc8a","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190617_termofold_gyumolcsos_erdo_arak","timestamp":"2019. június. 17. 17:30","title":"Nincs itt a vége: még mindig tudnak drágulni a termőföldek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","shortLead":"Végre láthatja a világ a kis Archie arcát. ","id":"20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08bf71-bf68-4f85-89b5-81222ad65a9d","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Apak_napja_Meghan_Markle_Harry_herceg_Archie_foto","timestamp":"2019. június. 16. 14:52","title":"Apák napja alkalmából végre közelről is láthatjuk Meghan Markle és Harry herceg gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","shortLead":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","id":"20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8525a6-109a-469d-b217-a9f984edf4d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 16. 09:49","title":"Virágot vitt Nagy Imre sírjára Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung Kong magánegyetem professzora, akinek kutatási területe a társadalmi gének örökítőereje a totalitárius rendszerekben. Interjú.","shortLead":"Kínában tökéletesen megvalósul, amit Orbán Viktor igyekszik csinálni a bankrendszerrel - magyarázza a pekingi Cheung...","id":"201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=787d6f32-a4f6-481d-9a4d-5912eca9f7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d346ef-4dac-40b9-9c8a-4e49d8f3db0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/201924__hszu_csenkang__huaweirol_uj_selyemutrol_demokraciarol__azok_afranya_genek","timestamp":"2019. június. 16. 12:30","title":"\"Magyarország nincs túl jól eleresztve demokratikus génekkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]