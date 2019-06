Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","shortLead":"Itt az ideje, hogy a gyerekorvosok is felülvizsgálják az eddigi meggyőződésüket.","id":"20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc97da9-a730-470d-b58f-ede6e04548f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d761da02-feed-4f80-b575-e4db60a00fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Mar_az_ovodasoknak_is_magas_lehet_a_vernyomasa_a_tulsulytol","timestamp":"2019. június. 17. 13:48","title":"Már az óvodásoknak is lehet magas vérnyomása a túlsúlytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","shortLead":"Olyan súlyosan bántalmazta a 18 éves nőt, hogy az életét vesztette. ","id":"20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a312c6d6-3bee-4902-8457-9e35e7cbd322","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_biatorbagy_emberoles_testvergyilkossag_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2019. június. 17. 18:19","title":"Húga megölésével gyanúsított biatorbágyi férfit keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb0009d-a9eb-4e4f-9def-0077e8d28be5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja. A tiltási hullám hétfőn kezdődött, de még szerda reggel is érkeztek hírek kidobott fiókokról.","shortLead":"Továbbra sem adott választ a Facebook, mi okból törlődött sok magyar felhasználó Facebook- és Instagram-profilja...","id":"20190619_letiltott_facebook_fiok_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deb0009d-a9eb-4e4f-9def-0077e8d28be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d71092-e843-4d6e-9631-0e0e78d4106f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_letiltott_facebook_fiok_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 19. 10:03","title":"Harmadik napja tart a Facebook titokzatos törlési hulláma, és azóta sem tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva. ","shortLead":"A menekült nő Németországba akart utazni a gyerekkel, de a gyerek útlevele más nevére volt kiállítva. ","id":"20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a2b89d-c2a3-4a74-bad0-f6e4d7c96818","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Ferihegyen_kaptak_el_egy_iraki_not_aki_hamis_utlevellel_utaztatott_egy_gyereket","timestamp":"2019. június. 18. 12:31","title":"Ferihegyen kaptak el egy iraki nőt, aki más útlevelével utaztatott egy gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","shortLead":"Ebben a járműben nincs kormány, és pedálsor sem. És a svédek már a közúti forgalomba is kiengedik.","id":"20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf07bee-8b4d-4297-acbc-aca7dbb85016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a12479-3ae8-4c48-b90d-6c7017aba6ab","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_video_mar_utasfulkeje_sincs_a_volvo_onvezeto_elektromos_vontatojanak","timestamp":"2019. június. 17. 13:21","title":"Videó: már utasfülkéje sincs a Volvo önvezető elektromos vontatójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit – hogy ér is valamit, az már más kérdés, de rosszabb biztos nem lesz tőle.","shortLead":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit –...","id":"20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7479c-754c-4d23-ba14-3f35ddb0cf8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 19:03","title":"Rejtélyes Facebook-tiltások: ezeken a linkeken követelheti vissza a fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak nem adtak fizetést, de amikor máshoz szegődött, majdnem agyonverték. ","shortLead":"A férfinak nem adtak fizetést, de amikor máshoz szegődött, majdnem agyonverték. ","id":"20190618_Betortek_a_koponyajat_mert_mas_gazdahoz_szegodott_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc68ec1-113b-4c8b-b898-f43c7a5756e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Betortek_a_koponyajat_mert_mas_gazdahoz_szegodott_dolgozni","timestamp":"2019. június. 18. 10:11","title":"Betörték a koponyáját, mert más gazdához szegődött dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt Térey Jánost. ","shortLead":"Családja, barátai, költők, írók kísérték utolsó útjára kedden délután a Farkasréti temetőben a 48 éves korában elhunyt...","id":"20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff694611-b544-40d8-bdc0-ff731abd64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c008722d-70eb-420c-ab81-1814e06e6927","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Vegso_bucsut_vettek_Terey_Janostol","timestamp":"2019. június. 18. 17:03","title":"Végső búcsút vettek Térey Jánostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]