Szeptemberben mutatja be az Apple 2019-es iPhone-jait, azonban lehet, hogy akad egy kis gondja majd velük, pontosabban az értékesítésükkel.

Az a fránya 5G. Valószínűleg ez fog bezavarni az Apple-nél, illetve az idei iPhone-oknál. No nem mintha nem volna jó ötlet az 5G-s iPhone, éppen ellenkezőleg. A Piper Jaffray felmérése szerint már most erős az érdeklődés a felhasználók körében az 5G-s iPhone iránt. Számszerűsítve: a megkérdezettek több mint 18 százaléka volna hajlandó akár 1200 dollárt is fizetni az 5G-s Apple-modellért. Másként fogalmazva: az Apple-rajongók készek a pénztárcájuk mélyére nyúlni az új technológiák, innovációk birtoklásáért (mint amilyen az 5G), persze nem biztos, hogy egy 1000 dolláros monitorállvány innovációként emlegethető.

Ráadásul – jegyzi meg az egyik elemző – a mostani 18 százalékos érdeklődés még csak a kezdet, ez növekedni fog az idő múlásával, de már most jelzi, hogy az 5G kulcsfunkció lesz majd az iPhone-okban.

Hogy akkor mi a probléma? „Csupán” annyi, hogy az 5G-s iPhone várhatóan csak 2020-ban fog megjelenni, tehát nagy a valószínűsége annak, hogy sok vásárló inkább kihagyja az idei iPhone-okat és megvárja a jövő évieket. Az említett felmérés is azt támasztja alá, hogy elég alacsony a szeptemberben várható iPhone-ok iránti érdeklődés, annak ellenére, hogy ezek a modellek (a már létező verziók utódai) jelentős frissítéseket kapnak a motorháztető alatt.

