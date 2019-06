Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcddc028-40c1-450e-bd39-e3e090e37109","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Úgy van a politikával, mint Csehov, csak annyira akar érteni hozzá, hogy meg tudja magát védeni tőle – állítja Müller Péter Sziámi, akinek 80-as évekbeli zenekarát, a Kontroll Csoportot a napokban tüntették ki a rendszerváltásban betöltött szerepéért. Igaz, nem itthon, hanem Lengyelországban. Pedig a zenész szerint nem volt politizálás, hogy a „Nagy Testvérről” énekelt a Kádár-rendszerben, és az se az, hogy az államosításról énekel ma.","shortLead":"Úgy van a politikával, mint Csehov, csak annyira akar érteni hozzá, hogy meg tudja magát védeni tőle – állítja Müller...","id":"20190619_muller_peter_sziami_interju_szolidaritas_rendszervaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcddc028-40c1-450e-bd39-e3e090e37109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f77f3555-6dba-40ab-bd7a-52f6197b52db","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_muller_peter_sziami_interju_szolidaritas_rendszervaltas","timestamp":"2019. június. 19. 11:00","title":"Müller Péter Sziámi: Szartam arra, hogy itt vannak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat élni fog a 20 darab Airbus A321XLR repülőgép megvásárlására vonatkozó opciójával. Így az eddigieknél messzebbi várásokba is repülhet majd a fapados légitársaság.","shortLead":"A Wizz Air a párizsi légiexpón szándéknyilatkozatot írt alá az Airbus képviselőivel, melyben rögzítik, hogy a vállalat...","id":"20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76afaccb-87e3-4206-b00d-de2ab373b5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b92bbb7-4d7b-4d41-bab2-6e4c91cb61fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_wizz_air_airbus_a321xlr_repulogepek_8_oras_jaratok","timestamp":"2019. június. 20. 11:03","title":"20 nagy hatótávú új repülőt rendelt be a Wizz Air, 8 órás utakat is mehetnek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7380e4-07bc-47cd-938d-c44778eee6af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagyjából felében viharos az este.","shortLead":"Az ország nagyjából felében viharos az este.","id":"20190618_vihar_eso_felhoszakadas_idojaras_omsz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7380e4-07bc-47cd-938d-c44778eee6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39826574-fff5-43da-a9c5-4d4577ae5aba","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_vihar_eso_felhoszakadas_idojaras_omsz","timestamp":"2019. június. 18. 21:29","title":"Önnél is zuhog az eső? Nincs egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","shortLead":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","id":"20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e26b42f-8dd3-40a3-b7c7-b07cfdf88360","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"Élő adásban teperte le a menekülő magyart egy ausztrál rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","shortLead":"Újabb rajongó gondolta úgy, hogy készít egy feldolgozást a Super Marióhoz, és igen jó lett a végeredmény.","id":"20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9b6e8a0-1497-4b98-b3bf-1805bbee1fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f05199d-cd91-417a-8b61-71e229c7bec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_super_mario_royale_bongeszos_jatek_super_mario_ingyen","timestamp":"2019. június. 19. 17:03","title":"Próbálja ki, amíg lehet: itt az eddigi legjobb Super Mario-feldolgozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","shortLead":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","id":"20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2786a954-05ad-4ab2-a5e3-b28711a87a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","timestamp":"2019. június. 19. 10:43","title":"Az Oasis énekese is bejelentkezett a brit miniszterelnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött, így Belénessy Csaba 98 ezer forintos lakbér fejében él a 118 négyzetméteres önkormányzati lakásban. A közmédia egyik vezetőjéből lett tanácsadó egy XII. kerületi lakást adott a történelmi várfalnál található műemlék lakásért. Utoljára az igazságügyi miniszter EP-kampányát segítette.","shortLead":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött...","id":"20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a707-26d3-4588-9c0c-fabd9a84cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","timestamp":"2019. június. 18. 13:05","title":"A volt MTI-vezér \"történelmi kötődésből\" él exkluzív bérlakásban a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beruházással járó munka rengeteg autóst érint.","shortLead":"A beruházással járó munka rengeteg autóst érint.","id":"20190618_Utepites_kezdodik_Dunakeszi_es_God_kozott_valtozik_a_forgalmi_rend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f7583b-d1df-4fca-9b37-e5f2cd75e645","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Utepites_kezdodik_Dunakeszi_es_God_kozott_valtozik_a_forgalmi_rend","timestamp":"2019. június. 18. 18:37","title":"Útépítés kezdődik Dunakeszi és Göd között, változik a forgalmi rend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]