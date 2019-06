Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bűncselekményt a rendőrség megerősítette. ","shortLead":"A bűncselekményt a rendőrség megerősítette. ","id":"20190618_Kozel_43_millio_forint_ertekben_loptak_orvosi_muszereket_a_Szent_Laszlo_Korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6aaf0d2-b113-41be-aee0-44de2cecb884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafbd9c3-82c1-4efe-8611-efd195fcb8e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Kozel_43_millio_forint_ertekben_loptak_orvosi_muszereket_a_Szent_Laszlo_Korhazbol","timestamp":"2019. június. 18. 18:26","title":"Közel 43 millió forint értékben loptak orvosi műszereket a Szent László Kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b88b26-d39a-4486-8581-a6822c6ffd07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Középen elhelyezett 6 hengeres szívómotorral, alacsony tömeggel és nagy leszorítóerővel támad a kanyarvadászatra kihegyezett 718 GT4.","shortLead":"Középen elhelyezett 6 hengeres szívómotorral, alacsony tömeggel és nagy leszorítóerővel támad a kanyarvadászatra...","id":"20190619_ime_a_legujabb_es_a_valaha_keszult_talan_legelvezetesebb_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1b88b26-d39a-4486-8581-a6822c6ffd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49afe30-82b9-46de-ba62-5d86ce0b68da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_ime_a_legujabb_es_a_valaha_keszult_talan_legelvezetesebb_porsche","timestamp":"2019. június. 19. 13:21","title":"Íme a legújabb és a valaha készült talán legélvezetesebb Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó indítványt, mert megítélése szerint a törvény összhangban van az alaptörvénnyel.","shortLead":"Elutasította az Alkotmánybíróság az önálló közigazgatási bíróságok felállításáról rendelkező törvényt támadó...","id":"20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e197492e-f071-43b5-a3fd-b62d6d09b5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_alkotmanybirosag_kozigazgatasi_birosagok_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2019. június. 20. 10:17","title":"Ab: Alkotmányos a közigazgatási bíróságokról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös embercsempészési ügy négy vádlottját.","shortLead":"Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztéssel sújtotta a Szegedi Ítélőtábla a 71 halálos áldozattal járó 2015-ös...","id":"20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a199b379-1b2c-4983-aa41-c29f6a79f081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bcd7ec-c548-43bd-ae2b-f86fe9b382c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_halalkamion_jogeros_itelet_birosag_vadlottak","timestamp":"2019. június. 20. 09:31","title":"Jogerős: életfogytiglant kapott a halálkamion-ügy négy vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré fogyott, halálosan kifáradt jegesmedve. A nőstény állat leginkább fekszik a földön, s néha körbeszagolgat, van-e étel a közelben.","shortLead":"Több száz kilométerre szokásos életterétől, az észak-oroszországi Norilszk városában jelent meg egy csonttá és bőrré...","id":"20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dc372a-c1cb-4112-b973-7135b121a77f","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Ehes_es_kifaradt_jegesmedve_setalt_el_egeszen_Norilszkig","timestamp":"2019. június. 19. 11:09","title":"Éhes és kifáradt jegesmedve sétált el egészen Norilszkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány nagyvárosában. A Bosch a hagyományos járművekben 25 éve használt rendszerekből emelne át szenzorokat az újfajta járművek vezérlőegységébe, így tartván alacsonyabban a költségszintet.","shortLead":"Iparági várakozások szerint az első légitaxi-szolgáltatások legkésőbb 2023-ban indulnak el a világ néhány...","id":"20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e86f597a-8875-486f-88b6-27f215d5870c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efedf6dc-e45a-4f28-aaaa-13d8e5075b56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_bosch_erzekelok_vezerloegyseg_repulo_autok_legitaxi","timestamp":"2019. június. 20. 13:03","title":"A Bosch megtanítaná repülni a taxikat, a \"titkot\" egy kis doboz rejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György. Egyikük ki is tálalt. Simonkát ennek ellenére megyei elnöknek választhatják a mai tisztújításon, őt ajánlja melegen a Fidesz régióigazgatója is. Közben az is a tudomásunkra jutott, hogy talán mégsem Kerényi fog ajánlatot tenni az elnöki posztra. ","shortLead":"Régi harcostársait tolta a pálya szélére az elmúlt hónapokban a bűncselekményekkel meggyanúsított Simonka György...","id":"20190620_Kitort_a_balhe_a_bekesi_Fideszben_Simonka_Gyorgy_miatt_de_a_Fidesznek_ez_csak_bolhakohoges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75cb4581-05f1-4ce3-9a75-7142fb242bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb31495-0127-45cc-934a-70492b05fdc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_Kitort_a_balhe_a_bekesi_Fideszben_Simonka_Gyorgy_miatt_de_a_Fidesznek_ez_csak_bolhakohoges","timestamp":"2019. június. 20. 15:30","title":"Kitört a balhé a békési Fideszben Simonka György miatt, de a pártnak ez csak bolhaköhögés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is kikérdezték a rendőrök.","shortLead":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is...","id":"20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89426ae4-c3cd-474d-902c-298920a2aadd","keywords":null,"link":"/sport/20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","timestamp":"2019. június. 19. 09:47","title":"Máris szabadon engedték Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]