[{"available":true,"c_guid":"7404f6f0-15bf-4568-b0f5-c026ab48790f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Lemondott Irakli Kobahidze, a grúz parlament elnöke, miután nem akadályozta meg, hogy az orosz parlament képviselője, Szergej Gavrilov oroszul beszélve, a törvényhozási elnök székében ülve nyissa meg az ortodox keresztény pártok parlamenti közgyűlésének Tbilisziben tartott tanácskozását. ","shortLead":"Lemondott Irakli Kobahidze, a grúz parlament elnöke, miután nem akadályozta meg, hogy az orosz parlament képviselője...","id":"20190621_A_parlamenti_osszecsapas_utan_gyorsan_melyul_a_gruz_belpolitikai_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7404f6f0-15bf-4568-b0f5-c026ab48790f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5557e9-c2f5-42ab-b663-4bcf2bda9103","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_A_parlamenti_osszecsapas_utan_gyorsan_melyul_a_gruz_belpolitikai_valsag","timestamp":"2019. június. 21. 15:57","title":"A parlamenti összecsapás után gyorsan mélyül a grúz belpolitikai válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Star Wars főcímdalt is eldalolják.","shortLead":"A Star Wars főcímdalt is eldalolják.","id":"20190621_Fokak_eneklik_a_Hull_a_pelyhest_hallgassa_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb53f00-1e09-47f7-899b-1d1c1b81688e","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Fokak_eneklik_a_Hull_a_pelyhest_hallgassa_meg","timestamp":"2019. június. 21. 10:11","title":"Fókák éneklik a Hull a pelyhest, hallgassa meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta a Szovjetuniót az államszövetség 1991-es szétesése előtt.","shortLead":"Thomas Hammond, a Virginia Egyetem orosz és szovjet történelemmel foglalkozó oktatója többször is meglátogatta...","id":"20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=528f6655-ea3e-4d7b-a885-be7ae82c59f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b44c4b54-2024-4ecb-8208-f154e222952e","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Ilyen_volt_a_Szovjetunio__a_mult_egy_amerikai_fotos_szemevel","timestamp":"2019. június. 22. 11:40","title":"Ilyen volt a Szovjetunió – a múlt egy amerikai fotós szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ITM után a Budapest Airport is vizsgálja az incidenst.","shortLead":"Az ITM után a Budapest Airport is vizsgálja az incidenst.","id":"20190621_Egymast_erik_a_vizsgalatok_a_ferihegyi_kifutopalyaserules_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e59e74-b475-40a7-9e60-174b41f194cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Egymast_erik_a_vizsgalatok_a_ferihegyi_kifutopalyaserules_miatt","timestamp":"2019. június. 21. 17:47","title":"Egymást érik a vizsgálatok a ferihegyi kifutópálya-sérülés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"60-100 millió euróból épül a magyar bázis.","shortLead":"60-100 millió euróból épül a magyar bázis.","id":"20190621_Szijjarto_Trieszt_lesz_a_magyar_tengeri_kikoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d271423d-a24c-43bc-aa19-6f0821374de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d5e450-8f46-4a64-9a42-0a2c07a63607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_Szijjarto_Trieszt_lesz_a_magyar_tengeri_kikoto","timestamp":"2019. június. 21. 12:00","title":"Szijjártó: Trieszt lesz a magyar tengeri kikötő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videókon az égszakadás-földindulás.","shortLead":"Videókon az égszakadás-földindulás.","id":"20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17346ff4-7f32-463b-bc10-b343f4324a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","timestamp":"2019. június. 22. 21:09","title":"Lecsapott a vihar az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","shortLead":"Az EPP nem csinált belőle nagy ügyet, egy Twitter-üzenetben közölték a megbeszélés tényét. ","id":"20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11d3b08-95bf-41ff-9265-e5ae35b7f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4a8c5d-0a43-4916-b508-d52b55d1202e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Orban_talalkozott_a_nepparti_bolcsekkel_Brusszelben","timestamp":"2019. június. 22. 11:05","title":"Orbán találkozott a néppárti bölcsekkel Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","shortLead":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","id":"20190622_tujazas_combino_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d3b4a-a772-4d06-915b-408ce911ab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_tujazas_combino_villamos","timestamp":"2019. június. 22. 07:59","title":"Élőben közvetítették, ahogy egy fiú tujázott a Combinón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]