Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","shortLead":"Volt egy kis nyugi, de ez tényleg pár napig tartott csak.","id":"20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96156971-9057-4138-bb76-456a473ef6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Jovo_heten_visszater_a_kanikula","timestamp":"2019. június. 23. 15:17","title":"Jövő héten visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen ellentmondásos örökséget hagyott maga után. Miközben 750 millió albumot adott el, pályafutása végén a sajtó már inkább csak különcségeiről, pedofil hajlamáról, szexuális botrányairól írt.","shortLead":"2009. június 25-én halt meg Michael Jackson amerikai énekes, zeneszerző, a \"pop királya\", aki meglehetősen...","id":"20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea8b0ad-9763-489a-9e22-cde3c155357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26d9e4a-1fec-485b-87bc-87d2ddc640bd","keywords":null,"link":"/elet/20190623_A_pop_kiralya_es_a_legismertebb_gyerekmolesztalo__10_eve_halt_meg_Michael_Jackson","timestamp":"2019. június. 23. 11:40","title":"A pop királya és a legismertebb gyerekmolesztáló - 10 éve halt meg Michael Jackson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19dd64bc-629c-435c-9778-1c7a9c92b4bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cégautókén jellemző, hogy minél erősebbet vesznek nálunk is ezekből a platós autókból. ","shortLead":"Cégautókén jellemző, hogy minél erősebbet vesznek nálunk is ezekből a platós autókból. ","id":"20190624_abt_amarok_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19dd64bc-629c-435c-9778-1c7a9c92b4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d9d982-1507-47c2-a219-fc6bc17145df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_abt_amarok_volkswagen","timestamp":"2019. június. 24. 09:21","title":"Áfamentes tuningautó egy ilyen Abt Volkswagen Amarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete új főigazgatójának vasárnap a szervezet legfőbb szerve, a Konferencia.","shortLead":"Csü Tung-jü kínai mezőgazdasági miniszterhelyettest választotta meg az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete...","id":"20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c60aff2-3bd4-4e4f-9b91-0721a8f13c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Az_elso_kinai_a_FAO_elen","timestamp":"2019. június. 23. 17:10","title":"Az első kínai a FAO élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","shortLead":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","id":"20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b1e8d7-e5c3-4fb1-8fc8-98261ab96151","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","timestamp":"2019. június. 22. 14:25","title":"Elton John Becsületrendet kapott Macrontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190623_facebook_letiltas_kamu_uzenet_himalaja_jegolvadas_huawei_android_helyett_optikai_csalodas_barna_golyok_ketfarku_kutyapart_mav_vonat_alagut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e0dbac-9a1e-4cc3-bfb5-8f7b97a89d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_facebook_letiltas_kamu_uzenet_himalaja_jegolvadas_huawei_android_helyett_optikai_csalodas_barna_golyok_ketfarku_kutyapart_mav_vonat_alagut","timestamp":"2019. június. 23. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, miért vágott alá a Facebook több ezer magyar felhasználónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb érvvel próbálja meggyőzni az Apple az androidosokat, hogy érdemes iPhone-ra váltaniuk. Ez az érv is az iOS 13-mal együtt érkezik, és a videoszerkesztéssel kapcsolatos.","shortLead":"Újabb érvvel próbálja meggyőzni az Apple az androidosokat, hogy érdemes iPhone-ra váltaniuk. Ez az érv is az iOS 13-mal...","id":"20190623_ios_13_uj_videoszerkesztesi_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fdeb54-7f42-44a6-9033-02f246be9125","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_ios_13_uj_videoszerkesztesi_funkciok","timestamp":"2019. június. 23. 08:03","title":"Hamarosan az iPhone-osok is megkapják azt, amit eddig irigyeltek az androidosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sárgállik az ország, több megyében másodfokú a figyelmeztetés a felhőszakadás veszélye miatt.","shortLead":"Sárgállik az ország, több megyében másodfokú a figyelmeztetés a felhőszakadás veszélye miatt.","id":"20190623_Kiadtak_a_figyelmeztetest_rengeteg_eso_johet_ma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d388c1e-c00c-41cf-be76-3d3a0c7e0d96","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Kiadtak_a_figyelmeztetest_rengeteg_eso_johet_ma","timestamp":"2019. június. 23. 09:04","title":"Kiadták a figyelmeztetést, rengeteg eső jöhet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]