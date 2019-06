Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","shortLead":"A kocsiban volt a kulcs, amivel valahogy bezárta magát, utána pedig már pánikba esett a gyerek, és családja is.","id":"20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18f7b330-cf56-4452-ba13-ea2d3c05db35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24683865-1b47-4109-bf3a-0f81f04d533b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_hoguta_auto_kanikula_kozpontizar","timestamp":"2019. június. 27. 08:55","title":"Bezárta magát a napon álló autóba egy gyerek Debrecenben, a tűzoltók szabadították ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját. A JCDecaux versenyének győztes munkáját, illetve további 19 kiemelkedő írást busz- és villamosmegállókba helyezik ki Budapesten és a megyeszékhelyeken. A házikedvencet a Hvg.hu-n is elolvashatja. ","shortLead":"Magyar Csaba A házikedvenc című szürreális műve nyerte az idei Álljon meg egy novellára! című pályázat fődíját...","id":"20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5bece6b-6a87-4ed1-98e6-808757cd3309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b4d531-52a6-4168-a73a-8cb7a790bda0","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Olvassa_el_az_orszagszerte_a_buszmegallokba_kikerulo_nyertes_novellat","timestamp":"2019. június. 26. 16:30","title":"Olvassa el az országszerte a buszmegállókba kikerülő nyertes novellát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg azokat.","shortLead":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg...","id":"20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098cded9-cd20-4c51-9c0e-ccb84ef8625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","timestamp":"2019. június. 26. 05:33","title":"San Franciscóban betiltották az e-cigarettákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet, hogy érdemesebb megvárni az ősszel érkező hivatalos változatot.","shortLead":"Egyelőre csak publikus béta állapotú az iOS 13, de állítólag ez az egyik legrosszabb béta évek óta. Lehet...","id":"20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=125ac1e8-647b-4df8-8065-fe91e4129b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038833ad-e53b-4257-94bb-fa8f004670e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_apple_ios_13_publikus_beta_tele_bugokkal","timestamp":"2019. június. 27. 09:33","title":"Kipróbálta már az iPhone-ok új rendszerét? És ön szerint is katasztrofális?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","shortLead":"Állítólag tarthatatlanná vált a helyzet a hajón.","id":"20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ceb8a4-18ac-46d1-9f7b-abe79cd7e28d","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_fenyegetes_ellenere_belepett_az_olasz_vizekre_a_SeaWatch_mentohajoja","timestamp":"2019. június. 26. 16:10","title":"A fenyegetés ellenére belépett az olasz vizekre a Sea-Watch mentőhajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő a zsebéből. Igaz, egyelőre csak prototípus.","shortLead":"Soha nem készült még olyan telefon, aminek kameráját a kijelző alá tették be, az Oppo viszont egy ilyet húzott elő...","id":"20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97528eb8-dc7c-4f68-8179-e1d6875ae0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b2b435-07da-43fb-b547-f54068be52d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_szenzorsziget_oppo_kijelzo_ala_rejtett_kamera_okostelefon","timestamp":"2019. június. 26. 13:33","title":"Viszlát, szenzorsziget: Az Oppo bemutatta a világ első, kijelző alá rejtett kameráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el Rétvári Bence államtitkár, miért szünteti meg a kormány a magántanulói jogviszonyt.","shortLead":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el...","id":"20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65a4fc-31c2-4e20-8e83-0f9dfde0d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","timestamp":"2019. június. 27. 15:56","title":"\"Túl sok volt a visszaélés\" – Rétvári elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántanulói jogviszonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi nyitvatartásról. ","shortLead":"Nem gazdaságos késő estig működtetni sok üzletet, a cégek azt kérik, hogy állapodjanak meg rövidebb vasárnapi...","id":"20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995d9bb3-9ae6-43b7-a9fa-18e13dd0e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081fa87e-0090-4bb9-baea-85e0ee03a062","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Schmidt_Mariaek_keszitenek_felmerest_mi_legyen_a_vasarnapi_nyitvatartassal","timestamp":"2019. június. 26. 07:48","title":"Schmidt Máriáék készítenek felmérést, mi legyen a vasárnapi nyitvatartással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]