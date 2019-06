Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még reklámokat is mutogat neki.","shortLead":"Egyre több készülék gyártója próbál azzal pénzt keresni, hogy miután kifizetteti az eszközt a vásárlóval, még...","id":"201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdcc17b3-d48b-47ba-9825-5e91dc1eb8fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a66f1c1-c16c-4991-8f00-3b2523a02e7b","keywords":null,"link":"/tudomany/201925__hirdetesek_mobilon_es_pcn__figyelembiznisz__van_azapenz__reklamadok","timestamp":"2019. június. 30. 15:00","title":"Egyre több pénzébe kerülhet, hogy ne erőltessen önre reklámokat a telefonja gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Kanadába a csaknem hetven konténernyi szeméttel megrakott hajó, amelyet egy hónapja indítottak útnak a Fülöp-szigeteki hatóságok, miután Manila hiába sürgette Kanadát, hogy szállítsa vissza az öt éve lerakott tetemes mennyiségű szemetet - közölte a CNN hírtelevízió.","shortLead":"Megérkezett Kanadába a csaknem hetven konténernyi szeméttel megrakott hajó, amelyet egy hónapja indítottak útnak...","id":"20190629_Kanadanak_kontenerhajoval_vittek_vissza_a_szemetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f306fb-1889-42b9-8eb2-363d88184c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Kanadanak_kontenerhajoval_vittek_vissza_a_szemetet","timestamp":"2019. június. 29. 21:09","title":"Kanadának konténerhajóval vitték vissza a szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","shortLead":"Azzal is enyhítenének a létszámhiányon, hogy vidékről irányítanának dolgozókat Budapestre.","id":"20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0711cf-ea86-4f59-954b-e0c68db75f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e78a9d7-80d9-4fc2-b76a-ae907fb3b234","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Roviditi_a_fovarosi_kormanyablakok_nyitvatartasat_a_kormany","timestamp":"2019. június. 28. 19:31","title":"Rövidíti a fővárosi kormányablakok nyitvatartását a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","shortLead":"Könnyebbé teszi a Google a gifek megosztását a keresőből, ehhez egy új gombot társítanak a találatokhoz.","id":"20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d902ea-d0b6-4df3-83f9-fbf2fff24904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79429b5-b55f-4fd7-bebe-81e6d2c96b63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_gif_megosztasa_google_kepkereso","timestamp":"2019. június. 28. 19:03","title":"Régóta várt funkció kerül a Google mobilos keresőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern melegjogi mozgalmak kezdetét, amelynél ott bábáskodtak a meleg közösség kitaszítottjai, a prostituáltak és a transzneműek is. A Greenwich Village-i éjszaka királynője akkoriban Marsha P. Johnson volt, aki már életében legendává vált. Halálának körülményei viszont máig tisztázatlanok.","shortLead":"Ötven éve zavargások törtek ki New York hippinegyedében a Stonewall Inn nevű melegbárnál. Ettől számolják a modern...","id":"20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbf7ca53-891f-4f65-a3fd-cd0612fca3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b16120-c3ec-4769-816d-f1368d0e65e2","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Marsha_P_Johnson_transznemuek_transzvesztitak_stonewall_inn_zavargasok_Pride_melegjogok_melegek_lmbtq_Sylvia_Rivera","timestamp":"2019. június. 28. 20:00","title":"„Édesem, a melegjogaimat akarom, most!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Nem elég elfoglalni a kulturális intézményeket, át is kell formálni a kultúrát – szól az új parancs. A lenyúlás is folytatódik, s elbuknak még azok is, akik kompromisszumra törekszenek, most épp a POSZT.","shortLead":"Nem elég elfoglalni a kulturális intézményeket, át is kell formálni a kultúrát – szól az új parancs. A lenyúlás is...","id":"201926__kulturharc__erokozpontok__aposzt_vege__csak_egy_maradhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb4def07-f8ba-446c-b10e-c70487fe7a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af372f75-d11a-48f3-9eef-a20b7f5d1bbf","keywords":null,"link":"/itthon/201926__kulturharc__erokozpontok__aposzt_vege__csak_egy_maradhat","timestamp":"2019. június. 30. 10:00","title":"Orbánék einstandolják a kultúrát, majd tönkreteszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","shortLead":"Három hónap alatt nagy utat járt be az RPG.","id":"20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10efcd1b-26d7-47af-9438-008e15961530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82be305-afa1-4b85-8455-edeed7d3d4a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Szalasira_emlekeztek_majd_elmentek_a_VOLTra_zenelni","timestamp":"2019. június. 29. 08:38","title":"Szálasira emlékeztek, majd elmentek a VOLT-ra zenélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elton John, a melegségét nyíltan vállaló világhírű brit zenész képmutatónak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki nem sokkal az után kívánt boldog életet az Oroszországban élő homoszexuális embereknek, hogy az Elton Jonh életét feldolgozó, Rakétaember című filmből az orosz cenzorok kivágták szexjeleneteket. Putyin már válaszolt is.","shortLead":"Elton John, a melegségét nyíltan vállaló világhírű brit zenész képmutatónak nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt, aki...","id":"20190629_A_melegjogokrol_es_a_liberalizmusrol_vitazik_Putyin_es_Elton_John","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf021e0-d033-4668-824c-d8f0b7351132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea94d458-bb05-4eb6-baf9-e6ac6ffc9865","keywords":null,"link":"/vilag/20190629_A_melegjogokrol_es_a_liberalizmusrol_vitazik_Putyin_es_Elton_John","timestamp":"2019. június. 29. 14:32","title":"A melegjogokról és a liberalizmusról vitázik Putyin és Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]