A gyártók időnként az egyszerű állampolgárokat is beveszik a fejlesztésbe, méghozzá különféle versenyek révén: ha a résztvevők megvalósíthatónak tűnő ötletet küldenek be, még az is lehet, hogy a tervből előbb-utóbb kész termék lesz. A Samsung is hirdet ilyeneket, és most újra nekiveselkednek.

A dél-koreai gyártó ismét a patinás magazinnal, a Dezeennel vág bele egy dizájnereknek meghirdetett versenybe, melyre bárki benevezhet, aki egy kicsit is kreatívabb vénával rendelkezik. A program egyik része, hogy forgalomban lévő okoseszközökhöz (tehát telefonokhoz, táblagépekhez és okosórákhoz/karpántokhoz) kell kiegészítőket tervezni. Az ötlet egy különleges telefontok, de akár szíj is lehet, ami ötletesebb/dizájnosabb az eddig készülteknél. Ha valaki inkább grafikában jobb, akkor a második részt ajánljuk: új háttérképet kell készíteni a Samsung Galaxy márkájához tartozó készülékekhez. Olyasmiket, mint például ezek itt.

A kiírás szerint a nevezéshez minimum 18 évesnek kell lenni, illetve úgy kell szervezni a versenyző előtti napokat, hogy a zsűri előtt is meg tudjon jelenni, ha úgy alakul, a megmérettetés érdemi része ugyanis Londonban lesz, szeptember 24-26. között. Egy személy több kategóriában is indulhat, de csapatokat is várnak. Mivel az ötletet angolul kell prezentálni, fontos, hogy a versenyző vagy a delegációból valaki értse a nyelvet, a felmerült kérdésekre pedig – szintén angolul – válaszolni tudjon.

A Samsung igen bőkezű a nyereményeket illetően: minden kategória győztese 10 ezer dollárban részesül, a második 5, a harmadik helyezett 3 ezer dollárt vihet haza. A gyártó a negyedik és ötödik helyet is jutalmazza, ők 1000 dollárt kaphatnak, és persze őket is Londonba repítik – természetesen ingyen. Ehhez persze elég jó ötlettel kell jelentkezni, hogy a zsűri őket válassza a kategória legjobbjának. Ha valaki kipróbálná magát, ezen a weboldalon adhatja le nevezését, ugyancsak angol nyelven.

