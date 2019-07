Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Most főleg katonákat keresnek, akikről úgy vélik, kapcsolatban álltak azzal a nemzetközi hálózattal, amely megpróbálta átvenni a hatalmat 2016 nyarán.","shortLead":"Most főleg katonákat keresnek, akikről úgy vélik, kapcsolatban álltak azzal a nemzetközi hálózattal, amely megpróbálta...","id":"20190702_torokorszag_puccskiserlet_2016_elfogatoparancs_katonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ffaf57d-70c7-4142-8a8f-e2c5ae4e9a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af0346-caae-4727-86b3-d8c4df3b1067","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_torokorszag_puccskiserlet_2016_elfogatoparancs_katonak","timestamp":"2019. július. 02. 10:05","title":"Nem állnak le, újabb hajtóvadászat indult Törökországban a 2016-os puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már legalább 14 emberéletet követelt. Az eltűntek száma is meghaladja a tízet. Az árvízről videó is készült.","shortLead":"A heves esőzések miatti árvizek falvak tucatjait öntötte el Szibéria délkeleti részén, s a természeti csapás már...","id":"20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd934cb6-1b9a-435f-980f-4c1a97b33452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b3fadc-f384-46ea-919c-0266078f29bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Az_evszazad_arvize_pusztit_Sziberiaban","timestamp":"2019. július. 02. 14:17","title":"Az évszázad árvize pusztít Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","shortLead":"Meghosszabbították annak a miniszteri biztosnak a kinevezését, aki az egészért felelős.","id":"20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d8d668-0a09-485b-a451-2c461ee32bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Tovabb_csuszhat_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_bevezetese","timestamp":"2019. július. 01. 15:22","title":"Tovább csúszhat az új Nemzeti alaptanterv bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf32138-24db-46b1-84db-29a889c9d1f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jeszenszki Andrást több ellenzéki párt, köztük a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogatja.","shortLead":"Jeszenszki Andrást több ellenzéki párt, köztük a Márki-Zay Péter alapította Mindenki Magyarországa Mozgalom is...","id":"20190701_Egy_pedagogust_indit_az_ellenzek_a_Fidesz_jeloltjevel_szemben_Nyiregyhazan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bf32138-24db-46b1-84db-29a889c9d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d6147c-25ee-49f3-9ad7-622465e06ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Egy_pedagogust_indit_az_ellenzek_a_Fidesz_jeloltjevel_szemben_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 01. 17:32","title":"Egy pedagógust indít az ellenzék a Fidesz jelöltjével szemben Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive távozása – egy tulajdonképpen munkaügyi esemény – vezető hír lett a világ legnépszerűbb hírcsatornáin, jól mutatja, hogy nem egy sima produkciós vezetőről van szó. A világ egyik legnagyobb vállalati tőkeállományát birtokló, ikonikus termékeivel az amerikai kultúra szerves részét képező és azt tevékenyen alakító, hihetetlenül erős termékinnovációs múlttal büszkélkedő cége veszíti el vezéralakját.","shortLead":"Minden idők legnagyobb hatású terméktervezője otthagyja a céget, ahol közel harminc évig dolgozott. Az, hogy Jony Ive...","id":"20190701_apple_jony_ive_oroksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1a006b-be26-4e9e-9825-6355779d5c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04197f0c-526f-4604-8a4f-61dfbd46a4ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_apple_jony_ive_oroksege","timestamp":"2019. július. 01. 11:16","title":"Nehéz örökség: mihez kezd az Apple Jony Ive nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","shortLead":"Elhalasztották a 3 eurós napidíj bevezetését.","id":"20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f59d84a-6c6c-4462-916f-17906ecdd34e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600901b9-ff31-4776-b28f-36a9b6d841ca","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Egyelore_megsem_kell_napidijat_fizetniuk_a_Velencebe_erkezo_turistaknak","timestamp":"2019. július. 01. 21:34","title":"Egyelőre mégsem kell napidíjat fizetniük a Velencébe érkező turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","shortLead":"Idegméreggel volt fertőzve az egyik csomag. ","id":"20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b05f2e7-15d4-434b-92c4-a98371d14060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f0df-32af-4b1b-9ac8-b74e3c399625","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Szarinnal_fertozott_csomagot_kuldtek_a_Facebook_kaliforniai_irodajaban","timestamp":"2019. július. 02. 06:10","title":"Szarinnal fertőzött csomagot küldtek a Facebook kaliforniai irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]