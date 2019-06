Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt. ","shortLead":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok...","id":"20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c264a98-3fea-49b8-9e29-1f58f5fb74a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","timestamp":"2019. június. 16. 17:49","title":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek maradtak a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","shortLead":"A miniszterelnök feleségével látogatott el a temetőbe.","id":"20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc1bc31b-2071-45aa-8dd4-9d6d19c97822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8525a6-109a-469d-b217-a9f984edf4d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Viragot_vitt_Nagy_Imre_sirjara_Orban_Viktor","timestamp":"2019. június. 16. 09:49","title":"Virágot vitt Nagy Imre sírjára Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc pápa, aki a nemzetközi kőolaj- és gázvállalatok vezetőit fogadta a Vatikánban pénteken. ","shortLead":"Lépésváltást szorgalmazott a globális felmelegedés okozta világméretű gazdasági-társadalmi válsággal szemben Ferenc...","id":"20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca962dd2-b08e-4c8b-9aeb-55b39d168ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_ferenc_papa_globalis_felmelegedes_azonnali_lepesek_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 16. 15:03","title":"Ferenc pápa is megszólalt: azonnal lépni kell a globális felmelegedés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki a fejlesztője, már nem is csodálkozunk: a Gmailről van szó.","shortLead":"Imponáló letöltési szám jelent meg az egyik androidos alkalmazásnál. Persze ha ránézünk a nevére és tudjuk, ki...","id":"20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a62f49-b292-4988-ba8a-2003a7d98cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_androidos_gmail_otmilliard_letoltes_play_aruhaz","timestamp":"2019. június. 17. 10:03","title":"Önnél is megvan? Átlépte az 5 milliárd letöltést a legnépszerűbb e-mail-alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának egy hatodát veszíthetik el a évszázad végére, ha a klímaváltozás a jelenlegi mértékben zajlik – vélik tengerbiológusok.","shortLead":"A felmelegedés 17 százalékkal csökkentheti a vizek élővilágát. A világ óceánjai hal- és egyéb állatállományának...","id":"20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc121e74-d98d-4691-84fb-b822c31c1eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34282d7c-67a4-46ea-9801-86d441c938da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_tengerbiologia_vizek_elovilaga_vizi_allatok_halak","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Szörnyen hangzik: 100-ból 17 állat meghal a vizekben a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órán belül előállították. ","shortLead":"Néhány órán belül előállították. ","id":"20190616_Zalaegerszeg_Parkerdo_holttest_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d394f5a8-7262-4b2c-aaa8-01f6af878f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3432be4f-53c7-46bc-84f3-35c085bf481b","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Zalaegerszeg_Parkerdo_holttest_gyilkossag","timestamp":"2019. június. 16. 12:18","title":"Elkapta a rendőrség a zalaegerszegi parkerdőben megtalált nő gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","shortLead":"A Burger King és a Netflix együtt reklámoznak.","id":"20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb003a7-790d-46a7-a8cd-45ec9c78f201","keywords":null,"link":"/kultura/20190616_Fejjel_lefele_forditott_whoppert_reklamoz_a_Burger_King_es_jo_oka_van_ra","timestamp":"2019. június. 16. 18:37","title":"Fejjel lefelé fordított whoppert reklámoz a Burger King, és jó oka van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","shortLead":"A WHB és az Épkar közös cége nyert a világkiállítás pavilonjára kiírt pályázaton.","id":"20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb561577-30a7-490d-88dd-5bddb794c337","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_106_milliard_forintbol_epul_a_magyar_pavilon_a_kovetkezo_vilagkiallitasra","timestamp":"2019. június. 17. 09:47","title":"10,6 milliárd forintból épül a magyar pavilon a következő világkiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]