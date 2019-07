Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020-ban válna mindenki számára elérhetővé a Facebook nemrég bejelentett saját pénze, a Libra, de az amerikai politikusok szerint átfogó kockázatelemzésre lenne szükség a bevezetés előtt.","shortLead":"A tervek szerint 2020-ban válna mindenki számára elérhetővé a Facebook nemrég bejelentett saját pénze, a Libra, de...","id":"20190704_facebook_libra_kriptopenz_kriptovaluta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74111e1-49f7-4029-85df-4145a9c0bece","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_facebook_libra_kriptopenz_kriptovaluta","timestamp":"2019. július. 04. 11:33","title":"Elhalasztanák a Facebook Libra bevezetését az amerikai politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 még messze van a késztől (a hivatalos megjelenés őszre várható), ezért is bukkanhatnak fel újabb és újabb funkciók a bétaverziókban. Legutóbb egy olyan elképzelésre bukkantak, ami megkönnyítheti az adatok visszaállítását.","shortLead":"Az iOS 13 még messze van a késztől (a hivatalos megjelenés őszre várható), ezért is bukkanhatnak fel újabb és újabb...","id":"20190705_ios13_harmadik_beta_vezetekes_adatatvitel_ket_iphone_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4176a1-baaa-451f-aea0-52ad743a2fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190705_ios13_harmadik_beta_vezetekes_adatatvitel_ket_iphone_kozott","timestamp":"2019. július. 05. 13:03","title":"Felfedeztek valamit az iOS 13 bétájában: vezetékes adatátvitel iPhone-nal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel a középmezőnyben vagyunk a tagállamok között, viszont fajsúlyos ügyekben vannak hiányosságaink. ","shortLead":"Ezzel a középmezőnyben vagyunk a tagállamok között, viszont fajsúlyos ügyekben vannak hiányosságaink. ","id":"20190704_Brusszel_osszegzett_50_eljaras_folyik_a_kormany_ellen_mert_nem_tartotta_be_az_unios_jogot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2599ceb8-ac05-4d78-bb32-0c5cca4ae804","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190704_Brusszel_osszegzett_50_eljaras_folyik_a_kormany_ellen_mert_nem_tartotta_be_az_unios_jogot","timestamp":"2019. július. 04. 17:39","title":"Brüsszel összegzett: 50 eljárás folyik a kormány ellen, mert nem tartotta be az uniós jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple mobilfizetési szolgáltatásához.","shortLead":"Az OTP virtuális kártyájának köszönhetően mostantól bármelyik bank ügyfele hozzáférhet Magyarországon az Apple...","id":"20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a5fcc-10e8-4661-89c3-855a57626294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd825ab-7d30-47e2-90fd-d41855e99088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_apple_pay_magyarorszag_otp_simple_kartya","timestamp":"2019. július. 04. 11:03","title":"Mostantól mindenki számára elérhető az Apple Pay Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanis nem vállalja.","shortLead":"Ugyanis nem vállalja.","id":"20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22db0cc2-1fe7-4163-9ac1-ce5b13103392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61163f7a-6081-4125-b113-93558e9eb7a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_Lazar_Janosbol_nem_lesz_polgarmesterjelolt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. július. 04. 20:15","title":"Lázár Jánosból nem lesz polgármester-jelölt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság állítólag mindent rendben talált.","shortLead":"A bíróság állítólag mindent rendben talált.","id":"20190705_Ujraindulhat_a_termeles_Bige_Laszlo_szolnoki_gyaraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06aef417-3608-497d-8815-1c09c53538d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7b580c-bf0c-4b28-94b2-28c5bf0ab3a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190705_Ujraindulhat_a_termeles_Bige_Laszlo_szolnoki_gyaraban","timestamp":"2019. július. 05. 10:33","title":"Újraindulhat a termelés Bige László szolnoki gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","shortLead":"Nem tudott ennyit úszni a kis medvebocs.","id":"20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acf77a3c-fb6b-4380-9dea-a6f8bd7540d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619fd567-b95e-4c1e-9919-18e362c07206","keywords":null,"link":"/elet/20190704_Medvekaland_Kanadaban_Anyamedve_mentette_ki_kolyket_a_to_vizebol","timestamp":"2019. július. 04. 10:15","title":"Medvekaland Kanadában: anyamedve mentette ki kölykét a tó vizéből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c6d503-b96b-43b3-808c-44280e8adb58","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő Swappis, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át az alapító, Fritzson-Bajdor Tünde kezei között. A siker nem egyedi: szakértők szerint a használt ruhák piaca pár éven belül lehagyhatja a jelenleg egyeduralkodó fast fashiont is.","shortLead":"Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő Swappis, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át...","id":"20190704_swappis_turkalo_second_hand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c6d503-b96b-43b3-808c-44280e8adb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb196f7-0b26-4181-b12c-81c4e1726a33","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_swappis_turkalo_second_hand","timestamp":"2019. július. 04. 11:15","title":"A turkáló már rég nem a szegények \"kiváltsága\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]