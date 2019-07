Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verték nagydobra. Egyelőre csak a VIII. kerületben érhető el a szolgáltatás.","shortLead":"Nem verték nagydobra. Egyelőre csak a VIII. kerületben érhető el a szolgáltatás.","id":"20190709_Elindult_a_McDonalds_hazhozszallitasa_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091a1cd9-7110-4eeb-b51b-77d48808098b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Elindult_a_McDonalds_hazhozszallitasa_Budapesten","timestamp":"2019. július. 09. 13:45","title":"Elindult a McDonald’s házhozszállítása Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is találtak nála. ","shortLead":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is...","id":"20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5df12a-fea3-4171-81a6-1500ff339d0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","timestamp":"2019. július. 09. 14:05","title":"Nem állt meg a felszólításra, elsodorta az ellenőrt a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","shortLead":"Kun Gábor szerint nagyon fontos a kémia a csapat és a klubvezetés között. ","id":"20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c4d69b-9230-49bd-a4a5-77df82e25153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec469dd-8dec-40cc-b06c-e463a12111f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Szijjarto_Peter_egykori_csapattarsa_kerult_a_Budapest_Honved_elere","timestamp":"2019. július. 08. 14:03","title":"Szijjártó Péter egykori csapattársa került a Budapest Honvéd élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Larry Sanger egy interjúban arról beszélt, szerinte a Facebook csupán fogaskerékként tekint a felhasználókra.","shortLead":"Larry Sanger egy interjúban arról beszélt, szerinte a Facebook csupán fogaskerékként tekint a felhasználókra.","id":"20190709_facebook_larry_sanger_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656f210-b36a-4558-b10f-6bd0fd031534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59edee50-7375-4bdf-89cf-dc7c4f2cdb81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_facebook_larry_sanger_kritika","timestamp":"2019. július. 09. 08:03","title":"Beolvasott Zuckerbergnek a Wikipédia társalapítója, szerinte a Facebook nem érti az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első küldetésre viszont még várni kell egy kicsit.","shortLead":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első...","id":"20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa19b4-b20d-4ba2-8914-3129b6150448","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","timestamp":"2019. július. 09. 14:33","title":"Elkészült az új ütős drón, amivel 2021-től mehet bevetésre az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","shortLead":"Az előző három hónaphoz képest lassult az infláció, de így is az MNB 3 százalékos célja fölötti az adat.","id":"20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a301355-ca5f-40cb-8c9b-2ff133a18af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b95d3c-cb34-4eb9-98f6-f6ad892010cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Nagyot_dragult_az_alkohol_a_dohany_es_a_zoldsegek_34_szazalekos_az_inflacio","timestamp":"2019. július. 09. 09:08","title":"Nagyot drágult az alkohol, a dohány és a zöldségek, 3,4 százalékos az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","shortLead":"A Costa Deliziosa a hatalmas viharban majdnem a töltésnek csapódott. ","id":"20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1e4722-4cf0-4b60-abe8-881f8e2c86e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d626513-8051-41cf-9871-a2728b27f89f","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_Metereken_mult_az_utkozes_tengerjaro_hajo_kerult_bajba_a_velencei_kikotoben__video","timestamp":"2019. július. 08. 11:55","title":"Métereken múlt az ütközés: tengerjáró hajó került bajba a velencei kikötőben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán kidőlt villanyoszlopok miatt szünetel az áramszolgáltatás - közölte Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Országszerte kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz, villanyvezetékekhez riasztották a tűzoltókat, a Somogy megyei Lakócsán...","id":"20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4583c4-2698-4cec-a030-e37421c94e8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_Letarolta_az_orszagot_a_vihar__van_ahol_aram_sincs","timestamp":"2019. július. 07. 19:05","title":"Letarolta az országot a vihar – van, ahol áram sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]