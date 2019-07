Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy Érd viszont a középmezőnyben áll a hivatalos rendőrségi és ügyészségi statisztikák alapján – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy...","id":"20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3554bff-6be0-456d-bbbe-fedef0a560f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","timestamp":"2019. július. 10. 11:34","title":"Budapest, Szekszárd és Győr a bűn magyar fellegvárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viták után sikerült megegyeznie Tarlósnak Orbánnal arról, hogy a fővárosi parkolást központosításának kérdését megvizsgálják. ","shortLead":"Viták után sikerült megegyeznie Tarlósnak Orbánnal arról, hogy a fővárosi parkolást központosításának kérdését...","id":"20190710_Tarlos_Volt_egy_kis_tanyercsorges_a_parkolas_kozpontositasaval_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4452e1-8b6f-4af9-8238-9cf183cc9f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Tarlos_Volt_egy_kis_tanyercsorges_a_parkolas_kozpontositasaval_kapcsolatban","timestamp":"2019. július. 10. 20:38","title":"Tarlós: \"Volt egy kis tányércsörgés\" a parkolás központosításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","shortLead":"Vannak, akik teljesen alternatív valóságban művelik a közúti közlekedést is. ","id":"20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d529c624-a53d-4823-9485-1602e9451020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b7d58a-cb66-46c6-ac88-9ec27cd17e3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Autocsoda_Pocsmegyeren__video","timestamp":"2019. július. 11. 09:58","title":"Pócsmegyeren tűnt fel a legújabb magyar autós szürrealizmus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán a redmondiak, más vállalatok is cáfolták ezen értesüléseket.","shortLead":"Azonnal reagált a Microsoft azokra a hírekre, hogy azon cégek között lenne, akik kivonulnának Kínából. Nem csupán...","id":"20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c4946a-53f2-4547-9f8b-755354403cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_kinai_termeles_kivonulas_cafolat_microsoft_lenovo","timestamp":"2019. július. 10. 18:33","title":"Egyre több nagyvállalat cáfol: dehogy viszik ki a termelést Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc0900e-09d3-4666-8e6c-f5d84633a722","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem EP-képviselő már, de nem jön haza, marad Brüsszelben.","shortLead":"Nem EP-képviselő már, de nem jön haza, marad Brüsszelben.","id":"20190710_Javor_Benedek_marad_Brusszelben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bc0900e-09d3-4666-8e6c-f5d84633a722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22ceedc-cd87-472e-838b-d0013150c34a","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Javor_Benedek_marad_Brusszelben","timestamp":"2019. július. 10. 13:00","title":"Jávor Benedek marad Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","shortLead":"A vádló visszakozott, lehet, hogy adatokat törölt a fő bizonyítéknak tekintett telefonjáról. ","id":"20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22dd34cb-ea42-4f32-939f-309c1e379955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf06377-4bd9-4bbf-ad50-d87edd2a8b7d","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Ejthetik_a_Kevin_Spacey_elleni_vadat","timestamp":"2019. július. 09. 19:14","title":"Ejthetik a Kevin Spacey elleni vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási technológiával készült.","shortLead":"A jelek szerint a 2020-ban érkező Samsung-csúcsmobilokban már olyan processzor dolgozhat, ami az 5 nm-es gyártási...","id":"20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=823be525-fd3f-4b7a-b054-ff7fe9dd8e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae5b738-85b9-4393-bc33-85ebcd2ed24c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_samsung_exynos_5nm_gyartasi_technologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:39","title":"Óriási összeget költ el a Samsung, jövőre jöhet az új processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958dedf4-94cc-4954-84b5-591b73b68869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csák Ambrus Csongrád polgármestere lenne.","shortLead":"Csák Ambrus Csongrád polgármestere lenne.","id":"20190709_Polgarmester_lenne_a_Story_TV_volt_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958dedf4-94cc-4954-84b5-591b73b68869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec409c4d-b98e-4dc0-bc05-73dd4dc88dba","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Polgarmester_lenne_a_Story_TV_volt_vezetoje","timestamp":"2019. július. 09. 15:44","title":"Polgármester lenne a Story TV volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]