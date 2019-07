Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazán mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Lett is.","shortLead":"Igazán mindent megtett azért, hogy mém legyen belőle. Lett is.","id":"20190715_Woody_Harrelson_nyelve_nagyon_elkalandozott_Wimbledonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeacb0c-13bc-44fb-a84e-1dc78adb87c4","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Woody_Harrelson_nyelve_nagyon_elkalandozott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 15. 10:29","title":"Woody Harrelson nyelve nagyon elkalandozott Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a kijelzőtörés a felhasználók egyik legnagyobb rémálma, mégis csak minden második magyar védi megfelelően a mobilja előlapját – derül ki a Huawei kutatásából. Annak ellenére, hogy gyakran előfordul, a képernyő törése esetén csak a felhasználók egynegyede javíttatja meg a mobilját. A lekérdezés eredményei alapján itthon leginkább a szolgáltatás ára tartja vissza a mobiltulajdonosokat attól, hogy szervizbe vigyék törött készüléküket.","shortLead":"Bár a kijelzőtörés a felhasználók egyik legnagyobb rémálma, mégis csak minden második magyar védi megfelelően a mobilja...","id":"20190714_huawei_kijelzotores_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1660e39-1ed5-4012-a9ec-5fd9ba20777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045f4256-b3f0-4195-93dd-fc94a410a2cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_huawei_kijelzotores_felmeres","timestamp":"2019. július. 14. 18:03","title":"Huawei: rettegnek a magyarok, hogy összetörik a telefonjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Igen, ha Diana hercegnőé volt. ","shortLead":"Igen, ha Diana hercegnőé volt. ","id":"20190714_53_ezer_dollarer_egy_melegitofelsoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34c0561f-63e2-4613-b1e4-555aeb5cbd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a76b34-ec41-49e9-9e83-1564afd47b7a","keywords":null,"link":"/elet/20190714_53_ezer_dollarer_egy_melegitofelsoert","timestamp":"2019. július. 14. 17:45","title":"53 ezer dollár egy melegítőfelsőért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak az ENSZ Phenjant sújtó büntetőintézkedései - olvasható a világszervezet több jelentésében, amelyekről vasárnap számolt be a Yonhap japán hírügynökség.","shortLead":"Japán éveken át exportált olyan stratégiai felhasználású, illetve luxustermékeket Észak-Koreába, amelyeket tiltanak...","id":"20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb56e61-2721-442c-9499-ca11327ffb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582db908-dc71-4cf4-b6d8-8a0518b7c5d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Japan_atvert_mindekit_eveken_at_tiltott_arut_szallitott_EszakKoreaba","timestamp":"2019. július. 14. 06:45","title":"Japán átvert mindekit, éveken át tiltott árut szállított Észak-Koreába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett. A GDP negyedéves mutatója, a 6,2 százalékos növekedés mégis optimizmussal töltötte el a befektetőket, akik felhajtották az árfolyamokat a tőzsdéken. ","shortLead":"27 éve nem növekedett ilyen lassan a világ második legnagyobb gazdasága, melynek exportja és importja is visszaesett...","id":"20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e109c67f-a30c-4973-b741-093db9708a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9e85fe-7e7e-4061-b36b-cd645d41ee0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Lassul_a_kinaiak_gazdasagi_novekedese_a_tozsdek_megis_kedvezoen_reagaltak_a_pekingi_statisztikakra","timestamp":"2019. július. 15. 13:20","title":"Lassul a kínaiak gazdasági növekedése, a tőzsdék mégis kedvezően reagáltak a pekingi statisztikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190714_muhold_vulkan_huawei_operacio_rendszer_c_vitamin_rak_facebook_kepfelismero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0277e449-d8cd-4834-b8a7-f1feb2db2325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee567d12-05b5-481b-a1b0-922593953c71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_muhold_vulkan_huawei_operacio_rendszer_c_vitamin_rak_facebook_kepfelismero","timestamp":"2019. július. 14. 12:03","title":"Ez történt: különleges tavat talált egy vulkán mélyén egy műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Minden a volt igazságügyi miniszter biztosi kinevezése ellen dolgozik: Ursula von der Leyen női jelölteket akar, az Európai Parlament pedig ellenállásra készül. ","shortLead":"Minden a volt igazságügyi miniszter biztosi kinevezése ellen dolgozik: Ursula von der Leyen női jelölteket akar...","id":"20190715_trocsanyi_brusszel_eu_bizottsag_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaf75e0-f4cd-4c39-b228-da69ee994db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622ad672-b1d6-4088-b099-066185904515","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_trocsanyi_brusszel_eu_bizottsag_parlament","timestamp":"2019. július. 15. 07:15","title":"Nehéz hetek várnak Trócsányi Lászlóra Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen látják a világot. Vélemény. ","shortLead":"Egy szabadon választott parlamentben mindig olyan emberek ülnek egymással szemben, akik eltérően, sőt ellentétesen...","id":"20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adb934ab-ca1e-4cbf-b140-9fb33936d5eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_lehet_hogy_kocsis_matenak_van_igaza","timestamp":"2019. július. 14. 20:10","title":"Lehet, hogy Kocsis Máténak van igaza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]