[{"available":true,"c_guid":"ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","shortLead":"Az idős anarchistára négy rendőr nyitott tüzet.","id":"20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea89e691-8cf7-48b2-9ff6-37a940344cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96f6a7c-1b04-4de0-841e-4033f1442d85","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Lelottek_gyujtobombakat_dobalo_ferfit_Tacomaban","timestamp":"2019. július. 14. 16:05","title":"Lelőtték gyújtóbombákat dobáló férfit Tacomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott, a lakosok pánikszerűen menekültek házaikból ideiglenes menedékeket keresve. Halálesetekről nem érkezett jelentés. ","shortLead":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott...","id":"20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca8ab6-c070-46b2-b287-78767d368553","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. július. 14. 18:40","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen az előírások szerint üzemeltek. ","shortLead":"Még a szezon előtt ellenőrizték a kalandparkokat, többet ideiglenesen be kellett záratni, mert nem teljesen...","id":"20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ea39896-1f6c-48e2-ab0c-a1143498be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71739f38-b2f7-4ddc-b495-14fe0c3a5060","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Tobb_kalandpalya_hasznalatat_is_megtiltotta_az_ITM","timestamp":"2019. július. 15. 09:13","title":"Több kalandpálya használatát is megtiltotta az ITM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak létre. Bár a tesztfotók szerint az app jól működik, a gyakorlat azonban azt mutatja, bőven vannak még döccenők a rendszerben.","shortLead":"Leretusálhatjuk a képről a zavaró embert – ezt ígéri az az alkalmazás, amit egy művészeti projekt keretében hoztak...","id":"20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b317b6d1-e23f-46d8-8d06-d37516032f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4018e5-ed2c-4d88-8caf-057a3d598748","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_bye_bye_camera_applikacio_kepszerkesztes_do_something_good","timestamp":"2019. július. 14. 08:03","title":"Csináltak egy programot, ami kitörli a belógó embereket a fényképről – de van vele egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","shortLead":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","id":"20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae9203-a20b-4d4c-bb7b-a95b168e5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","timestamp":"2019. július. 13. 15:18","title":"Icipici földrengés volt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 1, 6, 27, 28, 54.","shortLead":" A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 28. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő...","id":"20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fe215f-4977-4cfa-9ce4-1fbffcbc8d6c","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Itt_vannak_a_lottoszamok_ha_nem_ikszelte_be_az_egyest_meg_se_nezze_oket","timestamp":"2019. július. 13. 20:00","title":"Itt vannak a lottószámok, ha nem ikszelte be az egyest, meg se nézze őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt is vizsgálják, hogy telefonozott-e a baleset előtt. ","shortLead":"Azt is vizsgálják, hogy telefonozott-e a baleset előtt. ","id":"20190715_Gyogyszer_es_drog_hatasa_alatt_vezetett_a_magyar_autosokba_belerohano_horvat_BMWs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f413b8b-7634-44ad-95c9-67e5b4853ce0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Gyogyszer_es_drog_hatasa_alatt_vezetett_a_magyar_autosokba_belerohano_horvat_BMWs","timestamp":"2019. július. 15. 08:59","title":"Gyógyszer és drog hatása alatt vezetett a magyar autósokba belerohanó horvát BMW-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]