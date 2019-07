Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d06e6f-7119-451e-80ea-3d7067ad7e7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a 2020-as költségvetés; a 4iG megveszi a T-Systemst; a Wizz Air vezérigazgatója szerint van, amikor fizikailag lehetetlen a fogyasztók védelme. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója","shortLead":"Elkészült a 2020-as költségvetés; a 4iG megveszi a T-Systemst; a Wizz Air vezérigazgatója szerint van, amikor...","id":"20190714_gazdasag_heti_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d06e6f-7119-451e-80ea-3d7067ad7e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b713e3-bca7-4eb1-8685-8e2e9a208753","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_gazdasag_heti_osszefoglalo","timestamp":"2019. július. 14. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincék felügyelhetik a választás tisztaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Visszaesett az első fél évben a legnagyobb cseh autógyár, a Skoda Auto új kocsijainak eladása - írja a Právo című cseh napilap szombaton az autógyár közleményére hivatkozva.","shortLead":"Visszaesett az első fél évben a legnagyobb cseh autógyár, a Skoda Auto új kocsijainak eladása - írja a Právo című cseh...","id":"20190714_Kevesbe_foygnak_a_Skodak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee8c2515-6859-4d52-a968-f1c48e31d31f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914c5dce-517a-4616-b8a3-f5d3aef563dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Kevesbe_foygnak_a_Skodak","timestamp":"2019. július. 14. 07:14","title":"Kevésbé fogynak a Skodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41dfc0b-357f-4cfc-851e-dd2369b2bcdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik leghíresebb régi Ferrariból most felbukkant egy tulajdonképpen bejáratósan új példány. Ami éppen új gazdájára vár.","shortLead":"Az egyik leghíresebb régi Ferrariból most felbukkant egy tulajdonképpen bejáratósan új példány. Ami éppen új gazdájára...","id":"20190713_olasz_legenda_elado_egy_alig_hasznalt_ferrari_f40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e41dfc0b-357f-4cfc-851e-dd2369b2bcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f78ee5-8ace-4ccc-a3a0-5d96ecb0080e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190713_olasz_legenda_elado_egy_alig_hasznalt_ferrari_f40","timestamp":"2019. július. 13. 06:41","title":"Olasz legenda: eladó egy alig használt Ferrari F40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","shortLead":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","id":"20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab16447-6693-4d0f-a1fc-36dde5effbc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","timestamp":"2019. július. 14. 18:25","title":"Közel háromezren vesztették eddig el a szlovák állampolgárságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","shortLead":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","id":"20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d28baf-07d5-4d30-9dcd-969f376c5288","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","timestamp":"2019. július. 14. 17:30","title":"A Demokratikus Koalíció föltalálta a Nemzeti Konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321b3822-a0dc-420f-a241-8570d664b05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem működik, de már elektronikusan ígérget.","shortLead":"Nem működik, de már elektronikusan ígérget.","id":"20190713_Budapesti_trolin_eszleltunk_ejegyautomatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=321b3822-a0dc-420f-a241-8570d664b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b328a9ce-ff88-4e6a-9505-7835c63b622f","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Budapesti_trolin_eszleltunk_ejegyautomatat","timestamp":"2019. július. 13. 12:33","title":"Budapesti trolin észleltünk e-jegy-automatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5785a3-eeea-427e-a92c-9edca76261ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megjött az első a hosszú új kocsikból.","shortLead":"Megjött az első a hosszú új kocsikból.","id":"20190713_Erkeznek_az_uj_CAFvillamosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5785a3-eeea-427e-a92c-9edca76261ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250c0a86-74b6-46b4-b599-d578caf24eb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Erkeznek_az_uj_CAFvillamosok","timestamp":"2019. július. 13. 13:14","title":"Érkeznek az új CAF-villamosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]