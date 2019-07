Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"Gergely Márton","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója. Jennifer Morgan elmondta, mit vár el a kormányoktól és cégektől, és mit tesz ő azért, hogy csökkentse karbonlábnyomát. Interjú.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell - mondta a HVG-nek a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója...","id":"20190716_Nem_csak_a_rak_halalos_a_klimavaltozas_mar_most_emberek_eletet_koveteli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1ab6f4-4938-4d3c-9003-f31ac7b52508","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Nem_csak_a_rak_halalos_a_klimavaltozas_mar_most_emberek_eletet_koveteli","timestamp":"2019. július. 16. 11:30","title":"\"Nem csak a rák halálos, a klímaváltozás már most emberek életét követeli\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Andy Vajna özvegye úgy döntött, hogy megválik nagy értékű olasz sportkocsijától.","shortLead":"Andy Vajna özvegye úgy döntött, hogy megválik nagy értékű olasz sportkocsijától.","id":"20190716_vajna_timea_eladja_lamborghinijet_es_teszi_mindezt_egyedi_fotokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a01657b-5656-4af8-8e83-57eec078f85d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_vajna_timea_eladja_lamborghinijet_es_teszi_mindezt_egyedi_fotokkal","timestamp":"2019. július. 16. 10:54","title":"Vajna Tímea eladja Lamborghinijét, és teszi mindezt furcsa fotókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió ember személyes adatait lopták el hackerek a bolgár adóhivataltól, a hatóságok orosz szálat gyanítanak a háttérben. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök kedden rendkívüli ülést hívott össze a támadás nemzetbiztonsági kockázatának kiértékelésére.\r

\r

","shortLead":"Több millió ember személyes adatait lopták el hackerek a bolgár adóhivataltól, a hatóságok orosz szálat gyanítanak...","id":"20190716_Adohivatalbol_loptak_el_a_hackerek_tobb_millio_bolgar_adatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f32d09e-592d-4adc-be85-cbef2485ce87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_Adohivatalbol_loptak_el_a_hackerek_tobb_millio_bolgar_adatat","timestamp":"2019. július. 16. 14:14","title":"Adóhivatalból lopták el a hackerek több millió bolgár adatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban különösen sok volt.","shortLead":"Májusban különösen sok volt.","id":"20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728a86b-2dc7-46cc-84ef-27dedba512ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","timestamp":"2019. július. 16. 10:07","title":"Lejárt a kilakoltatási moratórium, ismét elharapódzott a végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi nyári idő lesz.","shortLead":"Igazi nyári idő lesz.","id":"20190716_Sokat_fog_ma_sutni_a_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc2a7f8-1208-458c-a4e4-603653a25b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Sokat_fog_ma_sutni_a_nap","timestamp":"2019. július. 16. 05:03","title":"Sokat fog ma sütni a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Park és a Sziget Fesztivál is leszerződött a Főtaxival.","shortLead":"A Budapest Park és a Sziget Fesztivál is leszerződött a Főtaxival.","id":"20190716_A_Sziget_taxit_valt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6de09ed-d16e-4f62-85f4-a42f304f7b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb798146-b099-4206-a1f1-2cb0a243a23e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_Sziget_taxit_valt","timestamp":"2019. július. 16. 10:09","title":"A Sziget még egy taxiscéggel leszerződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4849eec-b94b-4f06-b171-024a810146ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre a Samsung, az 5G-képes Note10-be mindent belepakolnak, amit csak lehet.","shortLead":"A jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre a Samsung, az 5G-képes Note10-be mindent belepakolnak, amit csak lehet.","id":"20190717_samsung_galaxy_note10_5g_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4849eec-b94b-4f06-b171-024a810146ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eaf081-cc52-4816-81e5-dee31037fcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_samsung_galaxy_note10_5g_okostelefon_android","timestamp":"2019. július. 17. 13:03","title":"1 TB tárhely elég lesz? Ennyivel érkezhet az 5G-s Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit tudományos akadémia. Az új fejlesztéssel tizedével könnyebb szárnyakat szerelhetnek a gépre.","shortLead":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit...","id":"20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3236230-71d2-497e-9b02-181b3fe82555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","timestamp":"2019. július. 16. 12:03","title":"–10 százalék: újfajta szárnyak kerülhetnek az Airbus gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]