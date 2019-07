Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","shortLead":"Még a szenátusnak is meg kell hallgatni.","id":"20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d858ec2d-d42b-4fe0-8f3b-1a5588980d19","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Megvan_a_hivatalos_jelolt_az_amerikai_vedelmi_miniszteri_posztra","timestamp":"2019. július. 16. 05:09","title":"Megvan a hivatalos jelölt az amerikai védelmi miniszteri posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb6e646-dc30-43ef-8f28-8e9a51de66e1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A WHO javaslattal is élt.","shortLead":"A WHO javaslattal is élt.","id":"20190716_Ha_kamaszgyereke_van_ezt_nem_art_tudni_a_mentalis_betegsegekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdb6e646-dc30-43ef-8f28-8e9a51de66e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f149c2c-f32c-42e5-96c6-72e9d82e6b82","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190716_Ha_kamaszgyereke_van_ezt_nem_art_tudni_a_mentalis_betegsegekrol","timestamp":"2019. július. 16. 12:15","title":"Ha kamasz gyereke van, ezt nem árt tudni a mentális betegségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A családtámogatási konstrukciók okozta kivárás miatt megtorpant az ingatlanpiac. Augusztusban újra felpöröghet a kereslet, sőt tovább fognak nőni az árak.","shortLead":"A családtámogatási konstrukciók okozta kivárás miatt megtorpant az ingatlanpiac. Augusztusban újra felpöröghet...","id":"20190716_A_kormany_miatt_allt_meg_az_ingatlanpiac_de_hamarosan_kiengedi_a_feket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18380e1-4cf5-47ae-aa4b-7732ea2d5716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_A_kormany_miatt_allt_meg_az_ingatlanpiac_de_hamarosan_kiengedi_a_feket","timestamp":"2019. július. 16. 10:39","title":"A kormány miatt állt meg az ingatlanpiac, de hamarosan kiengedi a féket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","shortLead":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","id":"20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded1949-591c-4780-9b29-d6941c082a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","timestamp":"2019. július. 16. 14:15","title":"Hogyan működik a csordaszellem? És miként hasznosíthatjuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8488b5c3-c6f6-4221-9d56-ed8d7e344b90","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190717_marabu_feknyuz_igazgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8488b5c3-c6f6-4221-9d56-ed8d7e344b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72de7db8-4d06-46b2-b1be-e69c5de0c951","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_marabu_feknyuz_igazgatok","timestamp":"2019. július. 17. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Igazgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és a kedvezményezettje. Így elvileg ő örökölné a sok tízmilliárdos vagyont, ám nem ennyire egyszerű a helyzet. ","shortLead":"Az elhunyt filmproducer bizalmi vagyonkezelőjének, az Andrew G. Vajna Revocable Trustnak Vajna Tímea az örököse és...","id":"20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845121c4-a837-4b0d-9072-fb801ae43026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Vajna_Timea_Andy_Vajna_orokose_de_nem_tudni_mit_orokolt","timestamp":"2019. július. 17. 09:50","title":"Vajna Tímea Andy Vajna örököse, de nem tudni, mit örökölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","shortLead":"Még tavasszal vásárolta be magát erre a területre.","id":"20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf693342-7bd3-44a1-beb6-70d054c9eaf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Paks_tavfuteseert_is_Meszaros_Lorinc_felel","timestamp":"2019. július. 15. 14:33","title":"Paks távfűtéséért is Mészáros Lőrinc felel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesség azonban így is édes marad.","shortLead":"Az édesség azonban így is édes marad.","id":"20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af6bae-d90a-4217-b68f-e9327fbf9f53","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","timestamp":"2019. július. 16. 18:35","title":"Hozzáadott cukor nélküli csokit dob piacra a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]